  • 29°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【利財筆記】林本利：千萬財產 年收50萬元

名人薈萃 18:52 2022/10/05

分享：

分享：

今年9月，政府將普通及高額長者生活津貼合併，一對65歲或以上的夫婦，只要資產不多於568,000元，每月收入不多於15,810元，便符合資格申領長津，每人每月可得3,915元，夫婦二人合共可得7,830元。
筆者過去已多次撰文，指出長者若申領長津，資產審查不計算自住物業，亦不計算終身年金；15,810元的收入上限不計算從安老按揭收取的每月年金，只計算從終身年金每月收取到的年金。此外，子女給予的生活費不會視作收入。因此，只要65歲或以上長者做好資產配置，大部分都符合申領長津的資格。

港富翁七成資產為物業
根據調查，香港的千萬富翁，物業佔資產淨值（資產扣除負債）約70%，餘下30%屬流動資產。一對65歲，擁有千萬身家的夫婦，若將70%資產投放在自住物業，即700萬元，餘下300萬元投放在股票、債券及存款等流動資產，即使能夠做到每年收息4厘，亦不過12萬元，二人每月有1萬元，只可應付基本生活所需。

若然這對夫婦申請安老按揭，700萬元樓價，以固定息率計算，每月可得18,130元年金，連同個人投資所得的10,000元，合共28,130元，大約是現時全港家庭月入的中位數。倘若他們想進一步提升生活質素，可考慮把300萬元的流動資產中250萬元，用作購買終身年金，每月合共可得13,875元年金。

然後，餘下50萬元用作購買股票，賺取4厘股息，每年有2萬元，即每月1,667元。連同終身年金每月所得13,875元，合共15,542元，仍符合資格申領長津，夫婦二人每月可再多7,830元收入。此外，由於至今年底認購終身年金保費有1%折扣回贈，手上還多了25,000元可用。

這對千萬身家的夫婦，每月從安老按揭，終身年金，個人投資及長津所得收入，可以高達41,502元，每年約50萬元（見附表）。

因此，筆者一向鼓勵手上資產約1,000萬元，兼且不擅於投資的長者，把大部分流動資產投放在終身年金，以符合申領長津資格，便可以大大增加每月現金流。況且長津每年跟隨通脹調高，對長命百歲，資產不多的長者更為重要。 

本文節錄至779期（2022年9月24日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文
長者生活津貼 財務自由 定息 安老按揭 股票 林本利 年金 香港 通脹

上一篇文章

【META】料第三季財報持續下滑 Meta旗下社交媒體推新型廣告

下一篇文章

【大行點睇】摩根士丹利料新興和亞洲市場快將觸底　為買入時機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【美股追蹤】交付量遜市場預期 Tesla逆市挫8.6%
【美股追蹤】交付量遜市場預期 Tesla逆市挫8.6%
【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
【比亞迪】穩坐全球電動車「龍頭寶座」 比亞迪單月銷量達20萬
【比亞迪】穩坐全球電動車「龍頭寶座」 比亞迪單月銷量達20萬
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
【APPLE】需求不如預期 iPhone 14 Plus延期交貨
【APPLE】需求不如預期 iPhone 14 Plus延期交貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款