【利財筆記】林本利：千萬財產 年收50萬元

今年9月，政府將普通及高額長者生活津貼合併，一對65歲或以上的夫婦，只要資產不多於568,000元，每月收入不多於15,810元，便符合資格申領長津，每人每月可得3,915元，夫婦二人合共可得7,830元。

筆者過去已多次撰文，指出長者若申領長津，資產審查不計算自住物業，亦不計算終身年金；15,810元的收入上限不計算從安老按揭收取的每月年金，只計算從終身年金每月收取到的年金。此外，子女給予的生活費不會視作收入。因此，只要65歲或以上長者做好資產配置，大部分都符合申領長津的資格。

港富翁七成資產為物業

根據調查，香港的千萬富翁，物業佔資產淨值（資產扣除負債）約70%，餘下30%屬流動資產。一對65歲，擁有千萬身家的夫婦，若將70%資產投放在自住物業，即700萬元，餘下300萬元投放在股票、債券及存款等流動資產，即使能夠做到每年收息4厘，亦不過12萬元，二人每月有1萬元，只可應付基本生活所需。

若然這對夫婦申請安老按揭，700萬元樓價，以固定息率計算，每月可得18,130元年金，連同個人投資所得的10,000元，合共28,130元，大約是現時全港家庭月入的中位數。倘若他們想進一步提升生活質素，可考慮把300萬元的流動資產中250萬元，用作購買終身年金，每月合共可得13,875元年金。

然後，餘下50萬元用作購買股票，賺取4厘股息，每年有2萬元，即每月1,667元。連同終身年金每月所得13,875元，合共15,542元，仍符合資格申領長津，夫婦二人每月可再多7,830元收入。此外，由於至今年底認購終身年金保費有1%折扣回贈，手上還多了25,000元可用。

這對千萬身家的夫婦，每月從安老按揭，終身年金，個人投資及長津所得收入，可以高達41,502元，每年約50萬元（見附表）。

因此，筆者一向鼓勵手上資產約1,000萬元，兼且不擅於投資的長者，把大部分流動資產投放在終身年金，以符合申領長津資格，便可以大大增加每月現金流。況且長津每年跟隨通脹調高，對長命百歲，資產不多的長者更為重要。

本文節錄至779期（2022年9月24日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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