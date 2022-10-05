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【大行點睇】摩根士丹利料新興和亞洲市場快將觸底　為買入時機

環球政經 17:46 2022/10/05

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摩根士丹利表示，在經歷長時間的下跌之後，新興市場和亞洲股市當前的熊市周期已經接近尾聲。

包括 Jonathan Garner 在內的摩根士丹利策略師周二（4日）在報告中寫道，這些市場極有可能在大量拋售的情況下見底。該行將新興市場和亞洲（日本除外）股票的評級從平配上調至增持。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

Garner 及其團隊今年早些時候正確預測了新興市場和中國股市的潰敗。由於美元飆升和中國嚴格封控防疫，新興市場創下最長天數的熊市紀錄。MSCI新興市場指數今年以來下跌了26%，摩根士丹利預計該指數從現在到明年6月有望上漲約12%

他們補充說，「現在是為下一個周期種植樹苗的時候」，投資者應該「轉向已證實的早期周期受益者」，他們還將南韓、台灣、半導體和科技硬體行業的評級上調至增持。

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責任編輯：黃苑筠

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