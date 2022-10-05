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【大行報告】 富瑞看好煤炭板塊前景 建議回調後可重新關注 首選兩隻煤炭股

股樓投資 17:32 2022/10/05

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富瑞發表研究報告指，鑑於煤炭股近期回落，認為是時候「增持」。該行以第三季盈利估算，當中料中煤能源（01898）按季基礎上可跑贏同業或優於大市，主要是受惠於銷量改善及確認較少資產減值，相信第三季的盈利表現將成為股價催化劑，予其目標價9.74元。另外，該行將中煤及中國神華（01088）並列為行業目前的首選。

同場加映﹕【青姐話】結餘快清零 定存最有型

報告指，神華及兗礦能源（01171）料第三季盈利相對按季持平，而神華的股息率逾15%吸引，其穩定的盈利亦能免受現貨價格波動所影響，予其目標價35.49元。至於兗礦，該行認為屬投資現貨煤價市場的代替品，料邁向11月需求高峰將迎來強勁催化劑，予其目標價為49.51元。

【中美角力】 中聯通、太平洋網絡等中資電訊 被美國納入國家安全威脅名單【見下頁

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報告又指，以中國會計準則計，預期中煤第三季純利76.5億元（人民幣，下同），按季升16.2%，按年升79%；預期兗礦第三季純利117億元，按季升3%，按年升113%；預期神華第三季純利204億元，按季跌10%，按年則升38%。

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記者：郭秀慧

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煤炭股 港股 增持 目標價 純利 中煤能源（01898） 兗礦能源（01171） 大行報告 中國神華（01088）

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