近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升

向來抗跌力強的鐵路沿綫屋苑，交投量及樓價跟隨大市下跌。中原地產追蹤56個主要鐵路沿綫屋苑，發現今年首三季僅錄4,084宗二手買賣登記，較去年同期7,072宗，少逾四成，當中近九成鐵路盤呎價下跌，其中天后站栢景臺、何文田站天鑄、朗屏站朗城滙、大埔墟站新都廣場等4個屋苑，跌幅均逾兩成，若以跌幅計，栢景臺跌最多，9月平均成交呎價低見21,763元，與去年12月平均呎價29,468元相比，回落約26%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，環球經濟不景，而且各國央行連番加息，令樓市下行壓力大增，籲政府於本月公布的施政報告中「減辣」救市。

７個呎價錄得升幅屋苑

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不過，有7個鐵路盤樓價不跌反升，分別是西灣河站鯉景灣、黃大仙站現崇山、土瓜灣站翔龍灣、恆安站天宇海、啟德站啟德一號、紅磡站都會軒及火炭站御龍山，升幅介乎0.6%至33%不等。值得留意的是，由於部分屋苑成交量太低，單一買賣或致數據抽升或抽跌，即數據未能能夠反映真實情況。

遇上目前淡市，豪宅業主亦要面對現實，其中何文田天鑄平均呎價跌穿3萬元，9月成交呎價低見25,849元，與去年12月平均呎價33,670元比較，跌23%。值得留意的是，天鑄上月錄得3宗成交，2宗是蝕讓，其中8座高層C室，實用面積1,410平方呎，以3,500萬元易手，實用呎價24,823元，較2018月4,328萬元的購入價相比，現賬面貶值828萬元。

入伙僅3年的元朗朗城滙，9月平均呎價跌穿1.7萬元，低見16,415元，較去年12月21,261元，跌22%。踏入第3季，朗城滙錄6宗成交，有4宗「蝕入肉」，其中3宗的賬面蝕讓金額高達逾百萬元，以3座高層C室為例，早前以1,030萬元易手，較2019年買入價約1,291萬元，低261萬元。

至於平均呎價最低的鐵路盤是天水圍嘉湖山莊，9月平均呎價10,225元，較去年底11,403元，跌逾一成；其次是美孚新邨，9月錄25宗成交，平均呎價僅11,748元，為2017年9月以來、首度跌穿1.2萬元關口，若與2019年7月歷史高位14,764元相比，累跌兩成。

據市場統計，9月二手市場錄約100宗蝕讓成交，鐵路盤佔約兩成。以單一屋苑計，沙田第一城錄得最多蝕讓買賣，9月平均每6宗成交，就有1宗蝕讓。而10月至今，沙田第一城暫錄6宗成交，其中三房戶終告失守600萬元。

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