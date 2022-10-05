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【煤氣大抽獎】煤氣推「煤氣160一路賞您大抽獎」送160萬元獎賞　包括160周年紀念足金金幣、Klook現金券等

Hot Talk 17:04 2022/10/05

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中華煤氣 （00003） 今年成立160周年，推出「煤氣160一路賞您大抽獎」，送出總值超過160萬元獎賞。即日起至2022年12月31日，煤氣網上賬戶使用者登入「Towngas煤氣公司」手機應用程式並登記參加活動，即可參加「好賞大滿捉」即時抽獎一次，隨時獲得豐富獎品，當中包括好氣Fun電子現金券、煤氣公司迷你模型DIY等。

「煤氣160一路賞您大抽獎」獎品：

獎品 名額
煤氣公司160周年紀念足金金幣 6名
價值20,000港元之好氣Fun 電子現金券 10名
價值10,000港元之電子品牌電子現金券 30名
價值3,000港元之Klook電子現金券 100名
價值800港元之APITA百貨電子現金券 100名
價值300港元之百佳超市電子現金券 300名
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煤氣指，凡年滿18歲、持香港居民身份證及有效煤氣網上賬戶的人士，即有資格參與遊戲贏取抽獎機會，參與完成的遊戲任務越多，中獎機會越大，有機會贏得「煤氣公司160周年紀念足金金幣」或其他豐富獎品。

「好賞大滿捉」獎品：

獎品 名額
價值300港元之好氣Fun電子現金券 300名
價值300港元之電子品牌電子現金券 300名
價值100港元之Green Common電子現金券 800名
價值50港元之百佳超市電子現金券 1,200名
煤氣公司迷你模型DIY （A款） 2,000名
煤氣公司迷你模型 DIY （B款） 2,000名
價值10港元之咖啡店電子現金券 6,000名

以下為煤氣指定遊戲任務

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抽獎活動將於2023年1月10日舉行，中獎結果將於2023年1月18日公布並刊登在「Towngas煤氣公司」手機應用程式內的活動頁面、活動專設網頁、英文虎報及星島日報。所有得獎者將以登記煤氣網上賬戶時提供的電郵地址獲取確認通知。

煤氣「煤氣160一路賞您大抽獎」活動網頁

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編輯：陳韻妍

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