英國火車司機再罷工 工會呼籲政府干預助升薪酬

英國多個行業發起罷工，要求改善薪酬待遇應對生活成本壓力增加。當地火車司機周三（5日）再次發起大規模罷工，鐵路交通估計大受影響。工會代表希望政府干預，去除火車公司「枷鎖」，為他們加薪鋪路。

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火車司機工會Aslef與運輸工薪員工協會（TSSA）早前已宣布，周三起發動大規模罷工。據悉，英國大多數火車營運商亦有員工參與，全英鐵路服務嚴重受影響。民眾被建議周三出行預留更多時間等候，即使仍有部分火車公司保持運作，但預計相當繁忙。

Aslef秘書長惠蘭（Mick Whelan）表示，除非政府干預，否則勞資雙方分歧將會持續。惠蘭亦促請交通大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan） 解除火車公司的限制，讓員工有機會獲得加薪。惠蘭聲稱，火車司機準備為改善薪酬待遇作長期抗爭，揚言希望升級工業行動。

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卓雅敏早前受訪時表示，與工會代表見面後更了解對方的觀點。她在伯明翰舉行的保守黨大會上表示，預計工會將與火車營運商就薪酬待遇達成共識，但強調雙方需要作出讓步。卓雅敏明言，不希望英國再出現更多工業糾紛。

交通部對5日內火車服務兩度發起罷工感到失望，影響眾多商業活動，亦阻礙民眾返工﹑返學或睇醫生。發言人指英國鐵路急需現代化更新，但更多罷工只會懲罰參與的員工及普通乘客呼籲工會領袖重新考慮工業行動。

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責任編輯：吳漢培