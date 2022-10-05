【商場優惠】南豐斥千萬開設會員計劃及手機Apps　非集團租戶亦可儲分

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【香港經濟】本地貿易增長全球排第五 去年貿易總額高達約11萬億
南豐投資逾千萬元的「NF Touch南豐會員計劃」 及「NF Touch」手機應用程式正式啟用，集合南豐旗下各大項目包括Nan Fung Place、將軍澳廣場，以及快將加盟的The Mills南豐紗廠。
【香港經濟】本地貿易增長全球排第五 去年貿易總額高達約11萬億
「NF Touch」手機Apps的多項功能將會分階段推出，除了有會員消費儲分系統「NF Point」，更會推出「NF 種籽」計劃 。因應「NF Touch南豐會員計劃」登場，南豐集團準備總值逾百萬元會員獨家禮遇。即日起，客戶搶先下載「NF Touch」手機應用程式並登記「NF Touch南豐會員計劃」，立即獲贈迎新禮遇，包括20元電子餐飲優惠券、1,250 NF Points （相等於5 NF Tokens作現金使用）、100顆「NF種籽」及商戶優惠。
完成健康任務亦有分
顧客在南豐旗下商場消費儲分，消費每1元即可獲1 NF Point；250 NF Points 即可兌換1 NF Token，1 NF Token可轉換成1元消費額。換言之，消費每250元，即可換成1元回贈。會員除了享受優惠外，更可優先登記商場舉辦的活動工作坊。
至於「NF 種籽」計劃，會員可以透過「NF Touch」手機Apps完成每日健康任務及綠色生活任務，例如跑步、瑜伽、睡眠七小時、使用回收箱、自備咖啡杯及於綠色商戶消費等小任務，便可收集相應數量的「NF種籽」。會員可將「NF種籽」分享予非牟利團體，包括推動惜食共享文化的「FOOD-CO」、為困難家庭提供支援的「心靈雞湯慈善基金會」以及關注動物權益及福利的「保護遺棄動物協會」。
南豐集團更打破行業固有框架，與全港多間非租戶商店合作，與社區商店、綠色環保商戶組成「南豐永續發展生活圈」。參與社區商店遍佈中上環及荃灣：顧客於「網絡」內的非南豐集團租戶商店消費，同樣可以透過「NF Touch」手機應用程式賺取「NF Point」換取禮遇獎賞以及收集「NF種籽」。
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責任編輯：葉泳珊