【商場優惠】南豐斥千萬開設會員計劃及手機Apps　非集團租戶亦可儲分

▲ 「NF Touch」手機Apps的多項功能將會分階段推出，除了有會員消費儲分系統「NF Point」，更會推出「NF 種籽」計劃 。（受訪者提供圖片）

南豐投資逾千萬元的「NF Touch南豐會員計劃」 及「NF Touch」手機應用程式正式啟用，集合南豐旗下各大項目包括Nan Fung Place、將軍澳廣場，以及快將加盟的The Mills南豐紗廠。

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「NF Touch」手機Apps的多項功能將會分階段推出，除了有會員消費儲分系統「NF Point」，更會推出「NF 種籽」計劃 。因應「NF Touch南豐會員計劃」登場，南豐集團準備總值逾百萬元會員獨家禮遇。即日起，客戶搶先下載「NF Touch」手機應用程式並登記「NF Touch南豐會員計劃」，立即獲贈迎新禮遇，包括20元電子餐飲優惠券、1,250 NF Points （相等於5 NF Tokens作現金使用）、100顆「NF種籽」及商戶優惠。

完成健康任務亦有分

顧客在南豐旗下商場消費儲分，消費每1元即可獲1 NF Point；250 NF Points 即可兌換1 NF Token，1 NF Token可轉換成1元消費額。換言之，消費每250元，即可換成1元回贈。會員除了享受優惠外，更可優先登記商場舉辦的活動工作坊。

至於「NF 種籽」計劃，會員可以透過「NF Touch」手機Apps完成每日健康任務及綠色生活任務，例如跑步、瑜伽、睡眠七小時、使用回收箱、自備咖啡杯及於綠色商戶消費等小任務，便可收集相應數量的「NF種籽」。會員可將「NF種籽」分享予非牟利團體，包括推動惜食共享文化的「FOOD-CO」、為困難家庭提供支援的「心靈雞湯慈善基金會」以及關注動物權益及福利的「保護遺棄動物協會」。

南豐集團更打破行業固有框架，與全港多間非租戶商店合作，與社區商店、綠色環保商戶組成「南豐永續發展生活圈」。參與社區商店遍佈中上環及荃灣：顧客於「網絡」內的非南豐集團租戶商店消費，同樣可以透過「NF Touch」手機應用程式賺取「NF Point」換取禮遇獎賞以及收集「NF種籽」。

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責任編輯：葉泳珊