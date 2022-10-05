【遊戲機】9月任天堂Switch日本銷售量升1.3倍　惟PS5銷量跌17%、主因受累加價？

▲ 9月任天堂Switch日本銷售量升1.3倍 惟PS5銷量跌17%、主因受累加價？

據日本遊戲總合情報媒體Famitsu統計，9月（8月29日至9月25日）任天堂Switch系列機種在日本銷售量達49.5萬部，按年升131%，月銷連續三個月突破30萬部大關，連續55個月稱霸日本遊戲機市場。相反，Sony的PlayStation 5（PS5）系列機種期內於日本銷售量按年跌17%至6.4萬部，似乎加價對PS5銷情造成影響。

Sony自9月15日調漲PS5日本售價，其中，PS5光碟版含稅售60,478日元（約3,475港元），數位版含稅售49,478日元（約2,843港元）。但任天堂及微軟則表示未有加價計劃。

而9月微軟Xbox Series X / S在日本銷售量為3.2萬部，按年升175%。

按月計，Switch系列9月銷售升52%，微軟Xbox系列跌9%，PS5系列跌27%。

Famitsu指出，Switch系列上月銷售強勁主因受惠受惠遊戲《斯普拉遁 3》（Splatoon 3）熱銷。而當月日本遊戲軟體銷售頭五大榜單，Switch平台產品包辦四席，《斯普拉遁3》銷售量高達約274.3萬套。

總結第三季，Switch系列日本銷售量按年升36%至117.6萬部，Xbox Series X / S升167%至10.2萬部，PS5升18%至25.2萬部。

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編輯：袁諾曦