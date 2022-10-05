  • 30°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲機】9月任天堂Switch日本銷售量升1.3倍　惟PS5銷量跌17%、主因受累加價？

股市 16:41 2022/10/05

分享：

分享：

9月任天堂Switch日本銷售量升1.3倍　惟PS5銷量跌17%、主因受累加價？

據日本遊戲總合情報媒體Famitsu統計，9月（8月29日至9月25日）任天堂Switch系列機種在日本銷售量達49.5萬部，按年升131%，月銷連續三個月突破30萬部大關，連續55個月稱霸日本遊戲機市場。相反，Sony的PlayStation 5（PS5）系列機種期內於日本銷售量按年跌17%至6.4萬部，似乎加價對PS5銷情造成影響。

Sony自9月15日調漲PS5日本售價，其中，PS5光碟版含稅售60,478日元（約3,475港元），數位版含稅售49,478日元（約2,843港元）。但任天堂及微軟則表示未有加價計劃。

而9月微軟Xbox Series X / S在日本銷售量為3.2萬部，按年升175%。

按月計，Switch系列9月銷售升52%，微軟Xbox系列跌9%，PS5系列跌27%。

Famitsu指出，Switch系列上月銷售強勁主因受惠受惠遊戲《斯普拉遁 3》（Splatoon 3）熱銷。而當月日本遊戲軟體銷售頭五大榜單，Switch平台產品包辦四席，《斯普拉遁3》銷售量高達約274.3萬套。

總結第三季，Switch系列日本銷售量按年升36%至117.6萬部，Xbox Series X / S升167%至10.2萬部，PS5升18%至25.2萬部。

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國、石藥集團、三生製藥

相關文章：

【Nintendo】任天堂上季純利按年升28%　惟Switch銷量跌近23%至343萬台

【PS5】Sony於主要地區上調PS5主機價格、最貴要近6千蚊港紙　有一大國無加價

編輯：袁諾曦

XBOX Switch 經濟 PlayStation 5

上一篇文章

【港元定存】虛銀livi bank推高息定存限量優惠　1年期年利率3.8%

下一篇文章

【港交所人事】港交所新設「首席企業架構總監」　馬會簡嘉華跳槽加入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
【HSBC滙豐】滙豐探討出售加拿大業、料估值達550億元　股價現升6%
【HSBC滙豐】滙豐探討出售加拿大業、料估值達550億元　股價現升6%
【恒指黑期+ADR】港股黑期曾高水654點　滙豐美團ADR升8%　阿里美股高6%
【恒指黑期+ADR】港股黑期曾高水654點　滙豐美團ADR升8%　阿里美股高6%
【美股期貨】道指期貨跌137點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌137點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【英鎊危機】英鎊兌港元撲9算　英倫銀行第5日零買債
【英鎊危機】英鎊兌港元撲9算　英倫銀行第5日零買債
【港股市況】ATM升5%至8%　恒指報復式反彈1008點重上萬八關、成交增至1055億元（不斷更新）
【港股市況】ATM升5%至8%　恒指報復式反彈1008點重上萬八關、成交增至1055億元（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款