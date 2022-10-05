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日本新認可科興等5款疫苗 入境需打3針或持核酸證明

環球社會熱點 16:41 2022/10/05

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日本本月11日起恢復自由行旅客入境，旅客需接種3劑認可新冠疫苗或持有效核酸檢測證明入境。當局周二（4日）更新認可新冠疫苗名單，科興等5款新冠疫苗也在内。

美CDC停發新冠旅遊指引 數據不足精確評估 【下一頁】

日本由10月11日起放寬出入境措施，取消每日5萬旅客入境的人數上限，允許個人自由旅行，恢復短期停留旅客免簽證安排。

民眾如接種3劑認可新冠疫苗，就不需在入境時出示PCR核酸檢測陰性結果證明。

當局暫時僅認可輝瑞（Pfizer，港稱復必泰）、Moderna、強生（Janssen）、Novavax、阿斯利康（Astrazeneca）及Covaxin疫苗。

民眾頭兩針可接種上述任何一款疫苗，但第三針必須為輝瑞、Moderna或Novavax疫苗。

不過厚生勞動省周二更新認可疫苗名單，由11日起會同時認可科興、國藥、康希諾、Covashield及Covoxax這5款疫苗。民眾混針接種亦會視為有效。

【新冠疫苗】美國3分2成人唔打算打多針 近半未聽過新版疫苗 【下一頁】

厚生勞動省的指引提到，疫苗接種證明必須由當地政府或公營機構簽發。而且證明文件須以日文或英文，列明接種者姓名、出生日期、疫苗名稱、接種日期及劑數等資料。

另外，旅客須下載健康和位置監控應用程式MySOS app，預先遞交護照、疫苗接種紀錄或72小時內檢驗新冠病毒陰性證明（未打齊針者適用）等資料。

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責任編輯：鄭錦玲

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