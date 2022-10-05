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【港交所人事】港交所新設「首席企業架構總監」　馬會簡嘉華跳槽加入

股市 16:39 2022/10/05

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【港交所人事】港交所新設「首席企業架構總監」　馬會簡嘉華跳槽加入

港交所 （00388） 再新設高層職位，宣布委任簡嘉華（Mark Carr）為董事總經理兼首席企業架構總監。港交所介紹，簡嘉華將在交易所的科技投資戰略中將擔當重要角色，同時也是科技及轉型團隊的重要領導成員，落實及優化集團整體的數碼及流程架構。

在加盟香港交易所之前，簡嘉華自2013年起在香港賽馬會擔任首席企業架構師。他也曾在瑞信投資銀行及LCH Clearnet工作，負責支持多間國際交易所及交易平台。

簡嘉華將向港交所集團首席科技總監梁松光匯報。他的團隊將包括負責數據、資訊安全、基礎建設及平台的企業架構師，共同支持港交所的技術發展，同時確保集團能持續提供安全、可靠的技術服務。

港交所去年委任交易營運及轉型主管莊博禮 曾在摩通工作7年、與歐冠昇共事多年，可見【下一頁】

梁松光在聲明表示，簡嘉華在開發及管理系統架構方面擁有超過25年的經驗，並曾服務過多家大型機構，相信他的經驗和新崗位有助交易所加快創新。

簡嘉華（Mark Carr）已加入港交所，出任首席企業架構總監。

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 馬會

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