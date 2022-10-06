【小米1810】小米照升0.3%　兩聯合創始人疑共沽2.45億股　黎萬強大削4成持倉、洪鋒減持近19億元大貨

▲ 【小米1810】小米兩聯合創始人疑共沽2.45億股 黎萬強大削4成持倉、洪鋒減持近19億元大貨

全球經濟轉弱，內地手機消費需求疲軟，拖累小米 （01810） 近季業績，過去一年小米市值蒸發逾5成，最新文件顯示，小米聯合創始人黎萬強及洪鋒二人疑在去年7月中至今年9月底期間趁機沽貨，二人減持共2.45億股，料貨值41.5億元。本報曾向小米瞭解減持事宜，但截稿前未獲回覆。

小米今日繼續反彈，高開0.3%，報9.43元。

最新文件顯示，小米8位聯合創始人之一、小米操作系統MIUI及小米網靈魂人物黎萬強旗下家族基金Natural Hero Limited在去年7月中至今年9月底期間減持1.34億股小米，幾乎大削手上4成小米持倉，以期間小米平均價16.92元推算，貨值22.7億元，持股量只餘1.94億股。

此外，小米金融前掌門人洪鋒旗下Mini Stone Limited在期間減持1.11億股，涉手上持倉近19.9%，貨值18.8億元，持股量降至4.47億股。

黎萬強、洪鋒逐步淡出小米管理層 持倉較上市時大減

值得留意是，黎萬強及洪鋒自小米掛牌後已至少兩度減持小米，黎萬強的小米持倉較上市時大減4.58億股小米，而洪鋒累計減持2.1億股。

近年二人逐步淡出小米管理層，2019年11月小米內部郵件稱，黎萬強因個人原因離開，但會繼續擔任小米的高級顧問。上月初小米發出內部信宣佈，高級副總裁洪鋒卸任天星數科董事長，改由集團副總裁、首席財務官林世偉兼任天星數科董事長，向集團首席執行官雷軍彙報，此次任命也意味著洪鋒不再負責他一手開創的小米金融業務。

幾乎所有聯合創始人曾減持小米 雷軍捐股、林斌沽貨

2010年小米8位創始人聯手成立公司，分別為董事長雷軍，總裁林斌，以及黎萬強、周光平、黃江吉、劉德、洪鋒、王川，到目前為止，幾乎所有聯始人亦曾減持小米。

去年雷軍曾捐股到慈善基金雷軍基金會，變相持股權益減少逾3億股。林斌則在2020年9月中旬減持3.5億小米B類股份，套現10億美元（約78億港元），而林斌當時承諾在未來5年，將不會再出售小米股份。

黃江吉趁小米IPO沽舊股 惟周光平持股未明

文件披露劉德自2019年5月底至2021年7月中累沽1.60億股小米，同期王川減持6135.9萬股小米。

黃江吉及周光平則在小米IPO 前已退出公司營運，但黃江吉為小米IPO 時售股股東之一，沽出6352.5萬股，以小米每股上市價17元計，套現10.8億元，而周光平在上市文件曾披露持有近3億股或1.34%小米，但由於低過5%披露門檻，故未能確定周光平在上市後有否沽貨套現。

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記者：李哲毅