【友邦1299】AIA推「盈御多元貨幣計劃 2」　提供「紅利及分紅解鎖選項」等新選項

▲ AIA推「盈御多元貨幣計劃 2」，提供「紅利及分紅解鎖選項」。

AIA友邦 （01299） 香港宣佈推出AIA「盈御多元貨幣計劃 2」，是去年推出的「盈御多元貨幣計劃」更新版。計劃提供多個新選項，包括市場首創「紅利及分紅解鎖選項」，客戶可按理財需要，選擇將原先鎖定的紅利及分紅解鎖，重新滾存。

另外，AIA「盈御多元貨幣計劃 2」個別保單貨幣的計劃，於第100個保單年度終結時，預期總內部回報率預期超過7%。計劃另新增「保單分拆選項」，客戶每次行使該選項時，可將一份保單分拆為兩份獨立保單。

計劃又為儲蓄保險提供7種貨幣選擇及「貨幣轉換選項」，客戶投保後可因應個人需要，透過轉換保單至當時盈御系列內提供之最新計劃，更改保單貨幣。

此外，計劃亦提供三種保費繳付期選擇，以及讓客戶延繳保費長達365天的「延繳保費惠益」等。

由即日起至11月15日，成功投保AIA「盈御多元貨幣計劃2」，可享高達25%保費回贈。

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記者：余倩敏