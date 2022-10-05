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【美股焦點】馬斯克重提收購Twitter 按原訂協議每股出價54.2美元

環球政經 17:09 2022/10/05

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馬斯克（Elon Musk）與Twitter（美：TWTR）的收購案迎來新消息，馬斯克周二（4日）發信，表示願意以原本條件收購Twitter，消息公布後Twitter股價收市急升至52美元。

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克於今年初大手購入Twitter股份並成為大股東，其後在4月25再提出以440億美元，即每股 54.2美元收購其他股份。但馬斯克在8月以被Twitter的AI賬戶數量誤導為由，宣布放棄收購，兩者因而對簿公堂。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

重購消息經外媒報導後，周二Twitter股市曾兩度停牌，收市報52美元，股價飈升22.09%。 Tesla周二收市報249.44美元，升2.90%。

馬斯克其後在Twitter解釋，收購Twitter可為創建萬用程式「X」的加速器，可為計劃加速3至5年，不過亦坦白他的想法可能是錯的（but I could be wrong），但卻未有補充萬用程式的資訊。

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撰文：何珊如

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收購 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla 美股

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