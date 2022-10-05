【美股焦點】馬斯克重提收購Twitter 按原訂協議每股出價54.2美元

馬斯克（Elon Musk）與Twitter（美：TWTR）的收購案迎來新消息，馬斯克周二（4日）發信，表示願意以原本條件收購Twitter，消息公布後Twitter股價收市急升至52美元。

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克於今年初大手購入Twitter股份並成為大股東，其後在4月25再提出以440億美元，即每股 54.2美元收購其他股份。但馬斯克在8月以被Twitter的AI賬戶數量誤導為由，宣布放棄收購，兩者因而對簿公堂。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

重購消息經外媒報導後，周二Twitter股市曾兩度停牌，收市報52美元，股價飈升22.09%。 Tesla周二收市報249.44美元，升2.90%。

馬斯克其後在Twitter解釋，收購Twitter可為創建萬用程式「X」的加速器，可為計劃加速3至5年，不過亦坦白他的想法可能是錯的（but I could be wrong），但卻未有補充萬用程式的資訊。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點 美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：何珊如