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【國際金融中心】許正宇：上周代表香港訪問馬尼拉　捉緊機會擔任「香港的推銷員」

Hot Talk 15:59 2022/10/05

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許正宇：上周代表香港訪問馬尼拉時，捉緊機會擔任「香港的推銷員」。

財經事務及庫務局局長許正宇上周代表香港訪問馬尼拉，出席亞洲開發銀行年會，與來自全球各地的參與者共議在疫後世界推動綠色經濟發展。他表示，在大會發言及與參與者個別交流時，捉緊機會擔任香港的推銷員，向大家介紹香港作為國際金融中心可提供的整全專業服務，包括離岸人民幣金融、綠色及可持續融資、金融科技方案及風險管理工具等，鼓勵亞開行及其夥伴來港開拓新機遇。

網誌提到，許正宇此行力求成為香港外訪時的「人民幣先生」，向亞開行成員和菲律賓推介香港作為全球最大離岸人民幣中心的金融優勢。通過這次行程建立的聯繫網絡，香港會積極鼓勵亞洲各地機構深度探索香港提供的人民幣服務，包括貿易結算、融資、綠色金融及風險管理等，務求創造雙贏並貢獻人民幣國際化。

許正宇又透露，10月下旬將到訪泰國出席亞太經合組織（APEC）會議，他將繼續以有利、有理亦有情的態度，說好香港故事。

他又稱，目前世界正經歷百年未有之大變局，地緣政治情況為全球化帶來不少挑戰。此時此刻世界更需要一個靈活多變的「全球通」，香港正好擔當這一重要角色，聯通環球各地以嶄新思維開拓新局。

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國、石藥集團、三生製藥

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記者：余倩敏

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經濟 亞太經合組織 人民幣國際化 香港 財經事務及庫務局

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