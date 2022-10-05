▲ 【AAPL】蘋果據報首次要求供應商將部分AirPods及Beats耳機生產線移至印度

日經引述消息報道，蘋果（美：AAPL）首次要求供應商將部分AirPods及Beats耳機生產線移至印度，iPhone組件供應商富士康已準備在印度生產Beats耳機，並希望最終在當地生產AirPods產品。蘋果未有回應。

除富士康外，立訊精密（深：002475）亦指，已計劃在印度協助蘋果生產AirPods。現時立訊精密主要在越南生產AirPods，故其在印度大量生產蘋果產品的速度，將較競爭對手為遲。

蘋果放棄增產iPhone？郭明錤重申只是產線比重轉增至iPhone 14 Pro系列【下一頁】

蘋果自生產iPhone 13以來，已將部分iPhone生產線從中國遷移至其他市場，包括印度，並考慮於印度組裝iPad。

彭博早前指，截至4月底止5個月，印度出口的iPhone已逾10億美元，預期2023年3月止年度會升至25億美元。

面對中美貿易關係緊張，加上中國不時因疫情封城，蘋果近年逐步將中國生產線分散至其他地區，印度、墨西哥、越南等地對美資品牌來說均愈見重要。

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編輯：陳韻妍