  • 31°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 16:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AAPL】蘋果據報首次要求供應商將部分AirPods及Beats耳機生產線移至印度

股市 15:50 2022/10/05

分享：

分享：

【AAPL】蘋果據報首次要求供應商將部分AirPods及Beats耳機生產線移至印度

日經引述消息報道，蘋果（美：AAPL）首次要求供應商將部分AirPods及Beats耳機生產線移至印度，iPhone組件供應商富士康已準備在印度生產Beats耳機，並希望最終在當地生產AirPods產品。蘋果未有回應。

除富士康外，立訊精密（深：002475）亦指，已計劃在印度協助蘋果生產AirPods。現時立訊精密主要在越南生產AirPods，故其在印度大量生產蘋果產品的速度，將較競爭對手為遲。

蘋果放棄增產iPhone？郭明錤重申只是產線比重轉增至iPhone 14 Pro系列【下一頁】

蘋果自生產iPhone 13以來，已將部分iPhone生產線從中國遷移至其他市場，包括印度，並考慮於印度組裝iPad。

彭博早前指，截至4月底止5個月，印度出口的iPhone已逾10億美元，預期2023年3月止年度會升至25億美元。

面對中美貿易關係緊張，加上中國不時因疫情封城，蘋果近年逐步將中國生產線分散至其他地區，印度、墨西哥、越南等地對美資品牌來說均愈見重要。

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國、石藥集團、三生製藥

相關文章：【AAPL】蘋果宣布於印度生產iPhone14　摩通此前料3年後四分一iPhone來自印度

相關文章：【AAPL】任澤平：iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌　「後面的創新可能是彩色手機殼」

編輯：陳韻妍

美股 貿易戰 地緣政治 科技戰 疫情 iPhone 13 蘋果（Apple，美：AAPL） AirPods 富士康 iPad

上一篇文章

【國際金融中心】許正宇：上周代表香港訪問馬尼拉　捉緊機會擔任「香港的推銷員」

下一篇文章

【另類投資】調查：全球私募資本AUM將翻倍　料到2027年達18.3萬億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌137點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌137點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐探討出售加拿大業、料估值達550億元　股價現升6%
【HSBC滙豐】滙豐探討出售加拿大業、料估值達550億元　股價現升6%
【港股市況】ATM升5%至8%　恒指報復式反彈1008點重上萬八關、成交增至1055億元（不斷更新）
【港股市況】ATM升5%至8%　恒指報復式反彈1008點重上萬八關、成交增至1055億元（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】港股黑期曾高水654點　滙豐美團ADR升8%　阿里美股高6%
【恒指黑期+ADR】港股黑期曾高水654點　滙豐美團ADR升8%　阿里美股高6%
【投行傳聞】瑞信股價重上爆煲傳聞前、CDS稍退至283基點　周末發帖「有大行將爆煲」澳洲記者刪帖
【投行傳聞】瑞信股價重上爆煲傳聞前、CDS稍退至283基點　周末發帖「有大行將爆煲」澳洲記者刪帖
【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款