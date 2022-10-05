  • 31°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 16:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳博 880】 據報何鴻燊家族葡萄牙賭場牌照年底屆滿 遇對手高價入標 或失當地賭權

股樓投資 15:45 2022/10/05

分享：

分享：

有報道指，澳博控股（00880）創辦人何鴻燊家族私人持有的葡萄牙葡京賭場和另一間賭場，牌照將於今年底屆滿，而葡萄牙當局8月已啟動國際招標，審批新一批的15年賭牌。然而，外電消息指，據葡京母公司透露，有另一個競投者的出價較高，暫時未知投標結果，澳博或失去當地營運權。

同場加映﹕【青姐話】結餘快清零 定存最有型

葡萄牙當局拒評論消息。但消息指，當局正檢視標書。澳博股價今日（5日）隨大市向好，曾高見3.09元，最多升近5%，最新報3.03元，升2.7%。

此外，報道指，何鴻燊家族旗下兩家賭場規模為葡萄牙最大，去年收入達約1.3億歐元（折合約10.18億港元）。

【大行報告】 花旗上調澳門9月賭收預測 料內地最快10月底恢復電子簽證 濠賭股有望重估【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 葡萄牙 澳博控股（00880）

上一篇文章

【有相睇】4年前斥逾千萬購匯璽一房戶　現輸128萬離場

下一篇文章

【異動股】 九毛九放棄收購廣州商廈26%股權 改由大股東代買 股價反彈逾一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【美股追蹤】交付量遜市場預期 Tesla逆市挫8.6%
【美股追蹤】交付量遜市場預期 Tesla逆市挫8.6%
【APPLE】需求不如預期 iPhone 14 Plus延期交貨
【APPLE】需求不如預期 iPhone 14 Plus延期交貨
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股
【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款