【澳博 880】 據報何鴻燊家族葡萄牙賭場牌照年底屆滿 遇對手高價入標 或失當地賭權

有報道指，澳博控股（00880）創辦人何鴻燊家族私人持有的葡萄牙葡京賭場和另一間賭場，牌照將於今年底屆滿，而葡萄牙當局8月已啟動國際招標，審批新一批的15年賭牌。然而，外電消息指，據葡京母公司透露，有另一個競投者的出價較高，暫時未知投標結果，澳博或失去當地營運權。

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葡萄牙當局拒評論消息。但消息指，當局正檢視標書。澳博股價今日（5日）隨大市向好，曾高見3.09元，最多升近5%，最新報3.03元，升2.7%。

此外，報道指，何鴻燊家族旗下兩家賭場規模為葡萄牙最大，去年收入達約1.3億歐元（折合約10.18億港元）。

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記者：郭秀慧