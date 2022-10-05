【另類投資】調查：全球私募資本AUM將翻倍　料到2027年達18.3萬億美元

▲ 調查：全球私募資本AUM將翻倍 料到2027年達18.3萬億美元

另類投資愈來愈受市場青睞，在動盪市況下，不少華爾街大行呼籲增加另類資產的部署。另類資產資料及研究平台Preqin發表報告指，預計全球私募資本資產管理規模（AUM）將從2021年底的9.3萬億美元（約73萬億港元）幾乎翻倍，到2027年底達至18.3萬億美元（143.65萬億港元）。零售投資者對私募投資的興趣不斷增長，尤其是高淨值投資者，將成為未來私人市場增長的主要驅動力之一。

Preqin預期，期間亞太地區另類資產市場的增長率達至每年10%，到2027年底AUM達2.08萬億美元（約16.33萬億港元），遠高於2021年底的1.17萬億美元。不過，平台指，另類資產的回報增長率整體上較 2018至2021年期間相比錄得明顯放緩，但回報率仍然穩健。

Preqin稱，預計亞太地區私募股權基金2021年至2027年的六年期間複合年增長率為 11.6%；亞太地區風險投資（不包括人民幣基金）的表現將高於平均水平，料年回報率為16%，北美及歐洲分別為13.8%及14%；亞太地區私募債權預計到2027年的年回報率也將達到9.1%，高於全球平均水平8.4%。

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編輯：袁諾曦