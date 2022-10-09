湯文亮：暫緩追租安排

有老友問，在疫情下，業主追租是否很辛苦，筆者告訴他，其他業主不知道，但筆者及公司同事就「辛苦到嘔」。老友並不同意，他認為，租客不交租，就讓律師處理，「講多句都費事」。

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筆者告訴他，我們不是大公司，不敢輕易將欠租個案交給律師處理。事實上，筆者打理公司30多年，從未與一個客戶法庭相見，租客不交租，亦有他們的困難，業主應該了解並且提出協助，而不是發出一封律師信。

在疫情下，不少行業都很困難，但仍然有一些行業可以生存，甚至業績較往更佳，例如速遞公司、超市等。另外有一些人以玩票性質做生意，家境非常富裕，面對這樣的租客，我們絕對不會減租或者延期交租。但有一些行業（例如食肆），政府禁晚上堂食，他們想生存都難，唯有減租，甚至讓租客離開。總之，每一個租客都會用不同方法解決，不會只出一招。

被追租感吃力

政府3月初時，突然間推出暫緩追租安排，不准業主在3個月內向租客追租，大家又不要以為租客會多謝政府，在推出暫緩追租安排之後，不少租客要求政府禁止業主收租3個月，政府官員知道大件事，不但不敢做好人，甚至不敢表態。不過，暫緩追租3個月就沒有辦法撤回。

有老友問，如何面對這個問題，筆者說這是政府政策，我們亦要執行，但這個一刀切的政策不但害了業主，亦會害了租客，因為租客在這3個月會比較舒服，沒有危機感，但3個月之後被業主追租，一定會感到很吃力，搞不好隨時要結業。

緩追租沖擊大

筆者能夠做的，就是在暫緩追租安排開始之前，寄了一份3個月租單給租客，並提醒租客3個月之後就要交所有欠租。如果租客沒有回應，代表3個月之後他們有能力交租，否則就應該在收到租單之後與我們商討分期交回欠租安排，所以在暫緩追租安排結束之後，我們沒有太大沖擊。

飲食業卻不盡相同，發言人表示，有8,000個食肆租客被業主追租，有2,000間食肆要結業，一切罪惡的根源都是暫緩追租安排。老實說，政府應該相信市場是有一隻無影的手在調節，如果打破這個規律，破壞者有可能會被人指責。事實上，在嚴謹的抗疫措施之下，不少食肆已經捱不住，減少一些食肆，反而可以令剩下來的有機會生存，暫緩追租安排只是一個好心做壞事方案。

節錄自第779期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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