【室內設計】啟德嘉峯匯北歐風766呎單位 隱藏式暗門化身木條子特色牆 實用與美觀兼備

今次的室內設計個案，是位於啟德嘉峯匯的一個766平方呎3房1廳單位。負責今次設計工程的Inbloom Concept透露，單位現時3人同住，包括業主夫婦及其小朋友，據知業主喜歡簡約設計，用色上偏愛白色和淺色為主，希望能擁有一個簡潔明亮的家居環境，因此設計師亦順理成章地採用了現時非常流行的北歐風設計風格。是次工程項目主要包括全屋油漆及牆紙、訂製家具及暗門設計，施工範圍包括客飯廳、主人房、睡房及書房，廚房及浴室就未有改動，整體工程費用約為31萬元。

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簡潔的淺色調、暖色的木質調、簡約的綫條，再加上充沛的採光，以及少許綠色植物的點綴，相信是不少人心目中標準的北歐設計風格，今次的單位亦不例外。甫入單位即進入長型大廳，設計師為將其劃分為客廳及飯廳兩個不同功能的範圍，巧妙地在牆身上動手腳──先在飯廳牆身上鋪設淺灰色布紋牆紙，再於客廳及飯廳之間的牆身上，加入一面由木條子組成的特色牆，讓人從視覺上能直觀地感受到客廳及飯廳份屬兩個獨立區域。

該面木條子特色牆不僅是裝飾，細看之間其實是一道暗門，隱藏着前往房間及浴室的走廊通道，設計實用之餘亦見美觀。事實上，設計師為令單位整體設計風格統一連貫，刻意將同一風格的木條子套用至全屋多個範圍，最明顯的是客廳電視櫃上方懸空的組合櫃，正正與對面的木條子暗門互相呼應；此外在主人房的衣櫃及睡房的高架床架上，亦可發現相同的設計。

即睇簡約北歐風客飯廳：

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設計師擅長將門窗隱藏於設計中，除走廊暗門外，廚房門同樣也隱藏於淺灰色布紋牆紙中。主人房衣櫃毗鄰的一面窗，設計師亦將之用木條子暗門隱藏起來，不僅和主人房衣櫃頂部的木條子設計互相呼應，關上暗門時更能完全阻隔陽光滲進房中。

客飯廳採用了大面積留白的簡約風設計，但為了提升家居的溫暖感，同時亦搭配了不少大地色系元素，例如是淺木色地板、飯廳的木製餐桌椅組合等。至於在長型電視櫃上方，則鋪設了一片白色雲石紋面板，低調地滲透出一絲絲高級感。

為盡用室內空間，設計師特別設置了大量儲物櫃，單是客飯廳已可找到鞋櫃、懸空組合櫃及電視櫃，主人房更是用盡房間的高度和闊度，淺灰色衣櫃設計至天花板高度，床架亦延伸至床尾牆壁位置作儲物之用。睡房設有兩張床，其中一張為高架床，為業主計劃再添新成員作準備，高架床下方設有收納衣物或雜物的儲物櫃。至於書房方面亦在高空範圍安裝了一組吊櫃，減少佔用地面空間。

即睇三房設計布局：

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裝修費用明細

牆油漆：40,000元 傢俬：190,000元 特色工程：40,000元 電工程：20,000元 雜費：20,000元 裝修工程總價：310,000元

▲ 設計平面圖

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相片來源：Inbloom Concept

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責任編輯：嚴浩文