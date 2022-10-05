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【異動股】 九毛九放棄收購廣州商廈26%股權 改由大股東代買 股價反彈逾一成

股樓投資 15:22 2022/10/05

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內地連鎖餐飲店九毛九（09922）放棄以10億元人民幣收購碧桂園（02007）旗下部分持股的廣州商廈26%股權，交易終止不會對訂約方帶來任何索賠或賠償，但改由公司董事長兼控股股東管毅宏以個人身份，並以相同條款及條件繼續交易。九毛九股價今日（5日）進一步反彈，最多升13.7%，高見16.44元，最新報16.24元，仍大升12.3%，成交額2.4億元。值得留意的是，股價已重上公布交易前的16.18元之上。

同場加映﹕【青姐話】結餘快清零 定存最有型

九毛九周一（10月3日）收市後突然宣告，取消上周四（9月29日）公布收購廣州一商廈開發項目26%股權的交易，表示為更完善地集中及投入資源於管理集團的餐廳品牌，經審慎考慮後決定放棄收購廣州商廈項目26%股權，買賣框架協議已終止，但改為由主席兼控股股東管毅宏以相同條款進行收購。而公司上周表示，購入該項目是用作辦公室用途。

【異動股】 金科服務獲博裕溢價33%提全購 涉資47.6億元 金科服務午後復牌急升逾3成【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 九毛九（09922） 收購 異動股 餐飲 廣州

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