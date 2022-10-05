【異動股】 九毛九放棄收購廣州商廈26%股權 改由大股東代買 股價反彈逾一成

內地連鎖餐飲店九毛九（09922）放棄以10億元人民幣收購碧桂園（02007）旗下部分持股的廣州商廈26%股權，交易終止不會對訂約方帶來任何索賠或賠償，但改由公司董事長兼控股股東管毅宏以個人身份，並以相同條款及條件繼續交易。九毛九股價今日（5日）進一步反彈，最多升13.7%，高見16.44元，最新報16.24元，仍大升12.3%，成交額2.4億元。值得留意的是，股價已重上公布交易前的16.18元之上。

同場加映﹕【青姐話】結餘快清零 定存最有型

九毛九周一（10月3日）收市後突然宣告，取消上周四（9月29日）公布收購廣州一商廈開發項目26%股權的交易，表示為更完善地集中及投入資源於管理集團的餐廳品牌，經審慎考慮後決定放棄收購廣州商廈項目26%股權，買賣框架協議已終止，但改為由主席兼控股股東管毅宏以相同條款進行收購。而公司上周表示，購入該項目是用作辦公室用途。

【異動股】 金科服務獲博裕溢價33%提全購 涉資47.6億元 金科服務午後復牌急升逾3成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧