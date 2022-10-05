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【有相睇】4年前斥逾千萬購匯璽一房戶　現輸128萬離場

股樓投資 15:49 2022/10/05

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二手樓價持續跌，就連鐵路上蓋項目也無一倖免。美聯物業黃永財表示，南昌站匯璽II第5B座高層A室，實用面積357平方呎，一房間隔，今年6月放盤，當時叫價1,000萬元，終減價110萬元，新近以890萬元易手，實用呎價約24,930元。

據了解，原業主於2018年9月以1,018.68萬元一手買入，持貨四年，現帳面蝕讓約128.68萬元，物業期內貶值約13%。苟計及入市時的印花稅、賣出佣金，料實蝕近176萬元離場。  

    點擊圖片放大
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從代理提供相片可見，單位內籠新淨，外望市景，可即買即住。 

同場加映【青姐話】結餘快清零 定存最有型

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撰文 : 黃卓賢

南昌 匯璽II 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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