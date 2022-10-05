【有相睇】4年前斥逾千萬購匯璽一房戶　現輸128萬離場

二手樓價持續跌，就連鐵路上蓋項目也無一倖免。美聯物業黃永財表示，南昌站匯璽II第5B座高層A室，實用面積357平方呎，一房間隔，今年6月放盤，當時叫價1,000萬元，終減價110萬元，新近以890萬元易手，實用呎價約24,930元。

據了解，原業主於2018年9月以1,018.68萬元一手買入，持貨四年，現帳面蝕讓約128.68萬元，物業期內貶值約13%。苟計及入市時的印花稅、賣出佣金，料實蝕近176萬元離場。

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