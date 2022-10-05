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【紅隧東隧加價】消息：政府擬推「三隧分流」新方案　紅隧東隧將於繁忙時段加價20元、西隧則減價

Hot Talk 15:10 2022/10/05

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【紅隧東隧加價】消息：政府擬推「三隧分流」新方案　紅隧東隧將於繁忙時段加價20元、西隧則減價

西區海底隧道專營權2023年8月屆滿，政府早前表明，收回西隧專營權時會一併推出「三隧分流」新方案。消息指，政府審視最新推算數據後，連同「擠塞徵費」提出「不同時段、不同收費」新方案，西隧收費將會繼續高於東隧和紅隧，而東隧和紅隧繁忙時段收費，或會較現時多20元。

繁忙時段設為早上7時至10時、傍晚5時至晚上8時

消息指，政府初步擬將將繁忙時段設為早上7時至10時，以及傍晚5時至晚上8時，期間隧道收費會較貴。紅隧及東隧的私家車收費，在繁忙時間加價20元，分別加至40和45元。同時西隧會減價，當局初步建議會減5至10元，即是減到65至70元。

消息表示，政府曾進行調查，了解在不同收費加幅下，如何改變駕駛人士的出行模式。結果顯示，若隧道加價20元，約2成人會轉用公共交通，或轉用其他隧道；若加30元，比例會升至約4成。結果亦顯示，如果繁忙時段收費加20元，會有約2成人改變使用隧道的時間；若加30元，比例則升至近5成。

減巴士隧道費　的士全日劃一收費

消息又指，政府考慮到商業車輛會為社會帶來經濟貢獻，其中巴士載客量多，因此會減巴士隧道費；至於的士就全日劃一收費，以免出現爭拗。

消息預料，政府將於今年12月將向立法會交通事務委員會提交建議，相關修例會在明年初首讀，期望西隧專營權明年8月到期前，在暑假前完成立法。當局亦期望新法例保留彈性，容許政府日後無須再經立法會審議，均能上調或下調隧道收費最多15元，並調整繁忙時段的時間。

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編輯：陳韻妍

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