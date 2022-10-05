【再創新高】《明日戰記》票房衝破6,625萬元 成香港電影史上華語片票房首位 古天樂感謝觀眾支持港產片

由古天樂擔任總監製兼主演的科幻片《明日戰記》，截至昨日（4/10）票房已衝破6,625萬元，打破2016年《寒戰II》6,624萬元的紀錄，成為香港電影史上華語片票房第一位。 古天樂昨日首次聯同劉青雲等演員出動到教育界人士場次謝票，感謝觀眾支持。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

古天樂在謝票時分享，小時候看《星球大戰》時完全不知道電影表達甚麼，只知道有黑武士、激光劍以及飛船飛來飛去，直到長大後才發現背後故事意義重大。他續指：「10多年前開始籌謀如何着手拍攝科幻片，其實我構思了一個30年的計劃，現在只進行了頭10年，希望在往後的日子拍多點不同類型的科幻片給觀眾欣賞。」

劉青雲就表示未曾拍攝過《明日戰記》這類型的電影，經驗新鮮且特別，而且拍攝過程超越想像：「香港電影有一段時間沉寂了下來，我夠膽說達至水平的港產片不是太多，所以自己更加要去做好香港電影，機緣巧合下得到今次機會，不能夠輕易放棄，機會掌握在自己手中。」當問到如有機會上太空，青雲即時反指自己十分想上太空。

【延伸閱讀】港產科幻片可以有幾勁？古天樂《明日戰記》最新曝光 總製作額達4.5億元下月公映

【延伸閱讀】《明日戰記》上映4日票房破2,000萬 即日起銅鑼灣舉行免費電影道具展覽 同場發售紀念品及周邊產品

古天樂亦鼓勵大家：「電影是個創意科技工業，好需要時間去發展，我最希望有多點年青人加入這行，去做更多大家未見過的事物，就是未來香港電影發展的藍圖。希望喜歡《明日戰記》而且有夢想的朋友，要像我一樣，無論有多艱辛都不要放棄，堅持才能走下去。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文