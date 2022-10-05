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烏克蘭基輔據報正分發碘片 憂俄羅斯發動核攻

環球社會熱點 16:20 2022/10/05

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俄羅斯總統普京多次威脅不排除使用核武，引起西方國家及烏克蘭恐慌。繼俄羅斯公開緊急採購碘片後，烏克蘭首都基輔最近向疏散中心分發常用於緊急核事故的碘片，為俄羅斯可能發動核打撃做好準備。

烏軍進一步收復失地 東南兩線續取突破 【下一頁】

英媒報道指，基輔市議會發聲明稱，正把碘片運送至多個疏散中心，一旦基輔受核事故襲擊民眾需要撤離，碘片會分發至受核輻射污染地區的居民。民眾在暴露於核輻射前後立即服用碘片，可阻止甲狀腺在發生核災難時吸收有害輻射。

《泰晤士報》周一（3日）報道，北約向成員國發出警告，指普京（Vladimir Putin）準備在烏克蘭邊境附近舉行核試驗。據報，莫斯科首艘可搭載核魚雷的K-329 別爾哥羅德號（Belgorod）核潛艇已駛達北極海域。

俄市長稱1成志願兵 頂唔順老婆囉嗦參軍赴烏作戰 【下一頁】

北約估計核潛艇很可能前往喀拉海（Kara Sea）水域，測試有「末日武器」之稱、海神超級魚雷「波塞冬」（Poseidon）；其威力足以引發487英尺高的核海嘯，能淹沒及輻射沿海城市。

喀拉海位於由俄羅斯控制的新地島東海岸附近，長期以來一直被用作核武器試驗設施。1961年蘇聯曾在該海域試爆「沙皇炸彈」（Tsar Bomba），爆炸當量達到57兆噸，威力比第二次世界大戰中使用的所有武器高達10倍以上。

根據美國科學家聯合會數據，就核彈頭數量而言，俄羅斯擁有5,977枚核彈頭，較美國的5,428枚為多，是世界最大擁有最多核彈頭的國家。

俄羅斯媒體早前亦報道，政府緊急採購價值最少500萬盧布（約67萬港元）碘片，為應付核危機作準備。

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責任編輯：郭麗明

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