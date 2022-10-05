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【有相睇】日出康城半新盤連減15口價　十個月劈價265萬　終賬蝕逾22萬離場

股樓投資 14:53 2022/10/05

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將軍澳日出康城半新盤再錄蝕讓成交。中原地產伍錦基說，LP6 3座高層A室，實用面積463平方呎，兩房間隔，座向北方，享園景，去年12月放盤，當時開價998萬元，終連減15口價後，新近以733萬元易手，實用呎價約15832元，無論造價，抑或呎價，均創屋苑兩房戶今年新低。

翻查成交紀錄，屋苑對上一宗同類型單位買賣，於今年8月錄得，為同座中高層A室，實用面積463平方呎，成交價為860萬元，呎價約18,575元，相比之下，今次成交單位樓層雖然更高，但售價平近130萬元。 

    點擊圖片放大
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據了解，原業主於2019年4月以755.2萬元購入單位，持貨3年半，現賬面蝕約22.2萬元離場。談到近期市況，伍錦基說，LP6本月至今暫錄3宗成交，有望打破上月全月8宗紀錄，而屋苑本月平均實用呎價約17,672元。 

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 LP6 日出康城 中原地產

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