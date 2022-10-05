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巴西超模傳請定離婚律師 網民盼情歸「女神收割機」

環球社會熱點 14:56 2022/10/05

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巴西超模Gisele Bundchen於2009年下嫁美式足球員Tom Brady後育有一雙兒女，但近期屢傳婚變。美媒指Gisele已聘請離婚律師，而不少網民都期望Gisele恢復單身後，能與在娛樂圈有「女神收割機」之稱的Pete Davidson交往。

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《Page Six》引述消息人士指，Gisele與Tom Brady於過去幾個月一直處於分居狀態，最近雙方都已經聘請離婚律師，準備分割共同財產。

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有指夫婦兩人都非常關心子女的生活，在分居期間也有分享子女共同監護權。他們很可能會於主要居住的佛羅里達州申請離婚，正考慮分割的資產包括價值2,600萬美元（約7.54億港元）的地產投資。

Gisele準備離婚的消息傳出後，於社交平台引起轟動，不少網民都為準備恢復單身的Gisele物色新對象。

有很多網民指，28歲的喜劇演員Pete Davidson近月才與名媛Kim Kardashian分手，覺得他適合與Gisele交往。

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其中一名網民於Twitter留言：「我絕對唔會懷疑，Pete會同Gisele一齊。」（I have no doubt in my mind that Pete Davidson is going to end up with Gisele now.）

有「女神收割機」之稱的Pete Davidson歷任女友

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更有網民引用Pete在《Saturday Night Live》節目時對著電話微笑的照片製作Meme圖，形容這是Pete發現Gisele準備離婚的消息後的表情。

Pete Davidson素有「女神收割機」之稱，前女友包括多名娛樂圈美女，如美國樂壇小天后Ariana Grande及英國女星Kate Beckinsale等。Pete Davidson更一度與Ariana Grande訂婚，惟最終取消。

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責任編輯：鄭錦玲

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