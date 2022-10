巴西超模傳請定離婚律師 網民盼情歸「女神收割機」

巴西超模Gisele Bundchen於2009年下嫁美式足球員Tom Brady後育有一雙兒女,但近期屢傳婚變。美媒指Gisele已聘請離婚律師,而不少網民都期望Gisele恢復單身後,能與在娛樂圈有「女神收割機」之稱的Pete Davidson交往。

《Page Six》引述消息人士指,Gisele與Tom Brady於過去幾個月一直處於分居狀態,最近雙方都已經聘請離婚律師,準備分割共同財產。

有指夫婦兩人都非常關心子女的生活,在分居期間也有分享子女共同監護權。他們很可能會於主要居住的佛羅里達州申請離婚,正考慮分割的資產包括價值2,600萬美元(約7.54億港元)的地產投資。

Gisele準備離婚的消息傳出後,於社交平台引起轟動,不少網民都為準備恢復單身的Gisele物色新對象。

有很多網民指,28歲的喜劇演員Pete Davidson近月才與名媛Kim Kardashian分手,覺得他適合與Gisele交往。

其中一名網民於Twitter留言:「我絕對唔會懷疑,Pete會同Gisele一齊。」(I have no doubt in my mind that Pete Davidson is going to end up with Gisele now.)

有「女神收割機」之稱的Pete Davidson歷任女友

更有網民引用Pete在《Saturday Night Live》節目時對著電話微笑的照片製作Meme圖,形容這是Pete發現Gisele準備離婚的消息後的表情。

Pete Davidson素有「女神收割機」之稱,前女友包括多名娛樂圈美女,如美國樂壇小天后Ariana Grande及英國女星Kate Beckinsale等。Pete Davidson更一度與Ariana Grande訂婚,惟最終取消。

