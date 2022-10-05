【退休調查】星展、宏利：港人憂通脹但仍偏愛現金儲蓄　受訪者儲起收入約28％

▲ 星展、宏利：港人憂通脹但仍偏愛現金儲蓄 受訪者儲起收入28％

星展銀行及宏利 （00945） 聯合委託進行的調查發現，港人雖擔憂通脹，但仍偏愛現金儲蓄，受訪者擔心醫療費用上漲及退休後無人依靠，有需要尋求獨立財務建議。

42%受訪者認為長壽的最大挑戰是健康轉差、用盡積蓄（24%），以及需要工作更久才能退休（15%）。53%受訪者表示會增加現金儲蓄以保障未來，儘管這會有通脹風險。此外，受訪者亦表示若要有舒適的退休生活，有需要把收入40%儲起，但他們目前只儲起約28%。另外，Z世代及千禧世代更認為，有需要儲起一半以上收入。



一旦預期用盡積蓄，50%受訪者表示很可能會減少個人開支，包括減少娛樂（19%）、外出用餐（16%）及衣著開支（15%）。11%父母會準備減少子女方面的支出。約10%受訪者指出若用盡積蓄，會考慮降低居住環境質素。

每三人有一人從未諮詢專業理財顧問

調查亦發現，香港成年人對未來的最大擔憂之一是醫療費用上漲（57%）。其他憂慮包括出現新的疫情（58%）以及財政資源不足（54%），54%人亦認為未來30年會受通脹加劇所影響。



五分之一參與調查成年人表示，退休後無人可依。一旦無法工作，大眾富裕階層中介乎35至65歳的準退休人士為最脆弱的一群，他們積蓄不足，沒有收入後亦難以獲得支援。有伴侶的人亦認為，會在情感上依賴另一半的支持，多於財務建議方面的支援。



調查同時指，每三人便有一人從未諮詢專業理財顧問以規劃未來。相反，他們通常倚靠自己的認知，或家人和朋友的建議，以尋求財務安穩的未來。

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記者：余倩敏