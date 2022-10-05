【慈善活動】大昌食品聯同「Share for Good 愛互送」及HOME+推愛心禮品包　紓緩基層在疫情下的三餐負擔

大昌食品聯同新世界發展 （00017） 策動的香港大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」及網購平台HOME+，10月推出售價為100元的愛心禮品包（實質價值為150元），呼籲善心人士於HOME+認購，以轉贈「愛互送」平台的非牟利機構，每份愛心禮品包內有烏冬、梳打餅、豬梅肉切片、雞扒、急凍熟白蜆及海鮮雜錦，紓緩基層在疫情下的三餐負擔。

善心人士完成認購後，HOME+會把愛心禮品包兌換券交予「Share for Good愛互送，轉贈至「Share for Good愛互送」其中兩間受惠機構，即香港基督教服務處及加減乘除基金，再分發愛心禮品包兌換券至有需要的基層家庭。

受助人憑券可到指定的大昌食品分店換領「愛心禮品包」乙份，如禮品包內有部分產品出現售罄情況，大昌食品以同等價值之貨品作為替換。

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編輯：陳韻妍