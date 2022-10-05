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【新股IPO】福士VW分拆陸續有來？　據報正評估林寶堅尼上市可行性

股市 14:10 2022/10/05

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【新股IPO】福士VW分拆陸續有來？　據報正評估林寶堅尼上市可行性

福士集團VW（德：VOW，內地繹大眾汽車）上周完成分拆保時捷（Porsche，德：P911）上市，為德國逾25年最大型IPO，保時捷上市後市值一度逼近福士集團。外電引述消息指，福士集團正考慮將另一跑車品牌林寶堅尼（Lamborghini）分拆上市，財務支撐公司向電動車轉型，但未有定論。

林寶堅尼最初為意大利品牌，福士集團於1998年循奧迪入主林寶堅尼。

正為旗下不同汽車品牌管理層作「上市培訓」

福士集團行政總裁Oliver Blume周一接受當地傳媒訪問已稱，正為旗下不同汽車品牌管理層作「上市培訓」，包括奧迪（Audi）、林寶堅尼、賓利（Bentley ）、斯柯達（Škoda）等，並會在明年集團的資本市場日，披露評估成果。Blume稱，若能有智慧地執行，可為集團和各品牌帶來價值，並提升競爭力。

他續指，保時捷上市估值與福士集團相當，顯示公司有巨大潛藏集團待釋放。

保時捷周二收市股價報87.48歐元，較招股價82.5歐元高6%，最新市值732億歐元（5,730億港元）。福士集團最新市值則為759億歐元（5,940億港元）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具    

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編輯：麥德銘

美股 IPO 汽車 Audi 大眾 賓利 奧迪 保時捷 林寶堅尼

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