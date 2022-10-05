【華晨1114】華晨履行所有復牌指引 今復牌逆市最多跌逾7成

自去年3月底起開始停牌的華晨中國（01114），發表公告指已履行所有復牌指引，股份今日（周三，5日）正式復牌，雖然今日港股大升逾千點，但華晨逆市大跌最多71.2%。

截至下午2時，華晨最新報2.78元，仍較停牌前7.3元下跌62%，成交金額5.6億元。

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據華晨公告披露，集團已履行所有復牌指引，主要包括對未經授權擔保及額外事宜進行適當之獨立調查、公布調查發現及對業務營運及財務狀況之影響，並採取適當之整改措施；發表所有尚未發表之財務業績，以及處理任何審計修改；及進行獨立內部監控檢討，證明公司設有充分之內部監控及程序，以履行上市規則下之責任。

集團又表示，將會繼續與聯交所合作，協助調查違反上市規則之情況。

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記者：李兆明