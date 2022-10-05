  • 31°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華晨1114】華晨履行所有復牌指引 今復牌逆市最多跌逾7成

股樓投資 14:23 2022/10/05

分享：

分享：

自去年3月底起開始停牌的華晨中國（01114），發表公告指已履行所有復牌指引，股份今日（周三，5日）正式復牌，雖然今日港股大升逾千點，但華晨逆市大跌最多71.2%。

截至下午2時，華晨最新報2.78元，仍較停牌前7.3元下跌62%，成交金額5.6億元。

延伸閱讀：【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點  建議低吸6隻港股【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

據華晨公告披露，集團已履行所有復牌指引，主要包括對未經授權擔保及額外事宜進行適當之獨立調查、公布調查發現及對業務營運及財務狀況之影響，並採取適當之整改措施；發表所有尚未發表之財務業績，以及處理任何審計修改；及進行獨立內部監控檢討，證明公司設有充分之內部監控及程序，以履行上市規則下之責任。

集團又表示，將會繼續與聯交所合作，協助調查違反上市規則之情況。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
華晨中國汽車（01114） 汽車 復牌 港股 停牌 中國

下一篇文章

【滙豐控股5】滙豐傳擬售加拿大業務 估值或達550億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
【APPLE】需求不如預期 iPhone 14 Plus延期交貨
【APPLE】需求不如預期 iPhone 14 Plus延期交貨
【美股追蹤】交付量遜市場預期 Tesla逆市挫8.6%
【美股追蹤】交付量遜市場預期 Tesla逆市挫8.6%
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股
【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款