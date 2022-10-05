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【香港經濟】本地貿易增長全球排第五　去年貿易總額高達約11萬億

商業 13:45 2022/10/05

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香港在2016年至2021年間，貿易額增長高達約29.5萬億港元，全球排名第五。（資料圖片）

DHL與美國紐約大學史登商學院公布最新的報告，香港去年的貿易總額高達1.4萬億美元（約10.99萬億港元），位居全球第六。就貿易量規模而言，香港亦躋身世界前10大市場之列。

【世界盃】８成球迷計劃收看世界盃　串流平台、網絡電視觀眾愈來愈多

DHL與美國紐約大學史登商學院公布最新DHL Trade Growth Atlas 報告，顯示香港在2016年至2021年間，貿易額增長高達3,760億美元（約29.5萬億港元），全球排名第五。貿易量增長則達2,273億美元（約17.8萬億港元），位居全球第六。

報告亦指，未來貿易增長的主要參考兩項指標，一是貿易量增長速度；二是規模，即一個市場在一段時間內交易貨物量的改變。就貿易量規模而言，香港亦躋身世界前10大市場之列，與其他主要亞洲市場包括新加坡、南韓等並居前列。

報告又顯示，同期香港的最大出口目的地是中國内地（56%），其次是美國（7.5%）和印度（3%）；進口來源地接近一半是中國内地（45%）。

觀察全球的貿易趨勢，儘管供應鏈受限情況不斷加劇，全球貨物貿易量仍飆升 10%，超出疫情前水平。 不過鑑於俄烏局勢持續，增長預期亦隨之下調，但比較過去 10 年，全球貿易仍有望於 2022 及 2023 年出現增幅。在疫情期間，電商銷售蓬勃發展，預計跨境電商將維持強勢增長。

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責任編輯：葉泳珊

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