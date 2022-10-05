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【香港創科】創新科技嘉年華月底舉行　同場設航天展覽

科技 13:30 2022/10/05

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創新科技署今（5日）宣布，將本月22日至30日以實體及虛擬並行的形式，舉行「創新科技嘉年華2022」 。（黃建輝攝）

港府近年視創科為發展目標，積極以不同方式推動本土科研發展。創新科技署今（5日）宣布，將本月22日至30日以實體及虛擬並行的形式，舉行「創新科技嘉年華2022」 。屆時將有37個活動夥伴，於實體展覽展出發明及研究成果，當中包括多個曾獲國際獎項的研發隊伍。

【科研落地】生產力局拒「紙上談兵」　加速技術成果轉化望吸人才

【創新科技】生產力局夥中大研發　近視風險因素監測智能眼鏡

創新科技署署長潘婷婷指出，若需要令香港科研發展得更蓬勃，必須從教育入手，從而培育更多相關專才，她更形容：「要將種子散播在年輕人身上。」因此盼可透過嘉年華，將創新科技技術以及本地研發成果，分享予市民認識，同時向年輕人或小朋友倡導創科思維，長遠或可吸引更多年輕人入行。

創新科技署署長潘婷婷指出，若需要令香港科研發展得更蓬勃，必須從教育入手，從而培育更多相關專才。（黃建輝攝）

是次參與嘉年華的共有54個活動夥伴，當中包括研發中心、大學及政府部門，其中37個單位將於實體展展出研發成果，如由理大生物醫學工程學系系主任鄭永平及其團隊，所研發的無創性肝硬度測量手持式無線診斷工具Liverscan、汽車科技研發中心（APAS）所研發的大力運輸機械人、香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）的水熱處理方法分離和回收廢舊混紡滌棉Green Machine、以及迦密柏雨中學所研發的烤紅茶菌一次性餐具等。其中Liverscan、Green Machine和烤紅茶菌一次性餐具，更曾先後獲得日內瓦國際發明展獎項。

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虛擬實體並行　設網上工作坊+講座

市民除了可到香港科學園參與實體展覽，一年九日的嘉年華也將設有接近145場網上工作坊，內容包括：元宇宙工作坊、3D打印繪圖工作坊、人工智能遊戲設計工作坊等。同時也設有接近40場網上講座，由來自大學、職業訓練局、地政總署等學者和業界人士主講。

此外，潘婷婷也提到，中國載人航天工程辦公室周日（2日）宣布，將首次在香港選拔載荷專家，讓香港市民有機會參與國家載人航天工程。因此是次嘉年華，也將會加入航天展覽，但具體內容則需到屆時才正式公布。

【香港初創】醫療科技元化智慧　進駐香港科學園

記者：曾曉汶

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