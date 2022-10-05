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【蘋果逆襲】三星主場失利？　iPhone南韓市佔創新高

科技 14:04 2022/10/05

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南韓市場向來被視為三星（Samsung）的智能手機「主場」，惟近日市佔數據似乎反映，三星市佔版圖正面臨新一輪變化。據南韓媒體《亞洲日報》報道，蘋果（Apple）iPhone在南韓的市佔由過去長期低於20%，至今年下半年開始急起直追，上月更逆襲增長至34.1%。

報道指出，去年由於LG電子宣布關閉手機業務，蘋果南韓市佔首度突破20%，雖然與數年來市佔保持在60至70%的三星仍不可同日而語，惟進入今年下半年後，市場氛圍已出現變化。調研機構Stat Counter提供數據指出，iPhone南韓市佔已由今年6月的27.28%，提高至9月的34.1%。

外媒：三星處於告急地步　蘋果看準時機出招

至於市場「一哥」三星，雖然該品牌仍持保持較高市佔，惟佔比正不斷下滑，由今年6月的66.11％跌至7月63.98%，至8月起更跌破60%。8月市佔為59.47%，9月市佔跌至58.38%。另有外媒形容，目前三星可說是處於告急的地步。

報道提到今年初，三星原本要與iPhone 13系列競爭的年度旗艦機款S22日前爆發「降速門」事件，被發現三星手機的GOS遊戲優化功能引發爭議。蘋果則看準時機出招，接連上調舊款iPhone系列的購機補貼，因此令iPhone南韓市佔首次突破30%。

蘋果在今年4月及9月，更先後在明洞及蠶室開設Apple Store旗艦店，至今已有四間南韓旗艦店。明年的Apple Store旗艦店版圖還將擴大至江南、弘大等地。

而三星近日亦正在製定各種對策，包括下調Galaxy S21系列的出廠價，並將摺疊手機Galaxy Z Flip 4的購機補貼在原有基礎上增加10萬韓元（約554港元），鞏固市場優勢。另據早前市場傳聞，三星還會提早開售下一代旗艦產品Galaxy S23來制衡蘋果。未來三星能否靠Galaxy S23系列來挽回主場優勢，仍有待觀察。

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus，於10月7日開售）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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