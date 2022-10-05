  • 31°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐控股5】滙豐傳擬售加拿大業務 估值或達550億元

股樓投資 13:53 2022/10/05

分享：

分享：

外電報道，近年加快出售資產步伐的滙豐(00005)正研究出售加拿大滙豐銀行業務，並已委任摩根大通尋找潛在買家，估計相關資產總值約70億美元，即約550億元。至1時半，滙豐上升6%，報42.95元。

萬洲近6億美元 出售美國調味料業務  詳情請看【下一頁

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

滙豐發言人回應指，集團有定期評核各地區業務，現時正就滙豐加拿大業務作策略檢討，其中一個可行的方案，是將100％股權全數出售，惟目前仍在初步階段，暫未有定案。發言人強調，加拿大滙豐銀行業務表現理想，為當地主要國際銀行之一。

滙豐近年多次出售項目，把業務重心集中於發展空間較佳的亞洲市場。去年滙豐亦已宣布退出美國零售銀行業務，把當地90間分行出售，並且同時出售法國零售銀行業務。此外，近日市傳滙豐打算減少其金絲雀碼頭總部的辦公空間25％，以降低成本和能源使用，並考慮在其五年期租約到期時遷出總部，但總部仍會保留在倫敦。

【長和系】長和確認和Vodafone洽談 合併英國電訊業務  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

下一篇文章

【iMoney Giftaway】送唯一授權的官方傳記《喬布斯傳》
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
【美股追蹤】交付量遜市場預期 Tesla逆市挫8.6%
【美股追蹤】交付量遜市場預期 Tesla逆市挫8.6%
【APPLE】需求不如預期 iPhone 14 Plus延期交貨
【APPLE】需求不如預期 iPhone 14 Plus延期交貨
【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股
【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款