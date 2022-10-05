【滙豐控股5】滙豐傳擬售加拿大業務 估值或達550億元

外電報道，近年加快出售資產步伐的滙豐(00005)正研究出售加拿大滙豐銀行業務，並已委任摩根大通尋找潛在買家，估計相關資產總值約70億美元，即約550億元。至1時半，滙豐上升6%，報42.95元。

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滙豐發言人回應指，集團有定期評核各地區業務，現時正就滙豐加拿大業務作策略檢討，其中一個可行的方案，是將100％股權全數出售，惟目前仍在初步階段，暫未有定案。發言人強調，加拿大滙豐銀行業務表現理想，為當地主要國際銀行之一。

滙豐近年多次出售項目，把業務重心集中於發展空間較佳的亞洲市場。去年滙豐亦已宣布退出美國零售銀行業務，把當地90間分行出售，並且同時出售法國零售銀行業務。此外，近日市傳滙豐打算減少其金絲雀碼頭總部的辦公空間25％，以降低成本和能源使用，並考慮在其五年期租約到期時遷出總部，但總部仍會保留在倫敦。

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