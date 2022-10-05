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卓慧思政策轉軚不感羞恥 稱回應民眾訴求

環球政治 13:35 2022/10/05

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英國政府日前宣布，放棄備受爭議的廢除45%最高稅率政策。首相卓慧思受訪時表示，對政策「轉軚」不感到羞恥，指行動是回應民眾訴求，強調有關政策並非政府的首要措施。

黨友傳再向英揆施壓停削福利 財相或提前公布財政預算 【下一頁】

財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）周一（3日）宣布，撤回迷你預算案中的廢除45%最高稅率政策，政府因此被批評在政策上突然轉變。卓慧思（Liz Truss）周二（4日）受訪時表示，對政策更動不感羞恥。

卓慧思表示，取消廢除45%最高稅率政策是出於聆聽及回應民眾訴求，自己作為領袖對此不感到羞恥，指舉動反映自己是個為民眾考慮及完全誠實之人。卓慧思強調，自己上任後的一切措施為幫助民眾度過今年冬天及目前難關，嘗試為英國建立更好未來。

英國首席捕鼠大臣唔畀面 卓慧思伸手摸即走人 【下一頁】

早前亦有傳保守黨內有議員向卓慧思施壓，要求社會福利按通脹上調。卓慧思回應，指相關決定即將公布，未排除削減福利的可能。

同時，內閣部分官員對卓慧思及關浩霆表示不滿。內政大臣柏斐文（Suella Braverman）在保守黨大會活動上表示，對收回廢除45%最高稅率感到「非常失望」，指今次是黨內有人成功發起叛亂促成。地方發展、房屋及社區大臣夏簡勤（Simon Clarke）亦表明反對更動政策。

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責任編輯：吳漢培

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