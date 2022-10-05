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【汽車工業】福特第三季銷售按年升16百分比　9月有回落

商業 13:18 2022/10/05

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福特汽車公布第三季銷售與去年同期相比增長約16%，惟不及上季。(法新社圖片)

福特汽車公布第三季銷售表現，與去年同期相比增長約 16%，但9月份表現有明顯下降，甚至比預期更大，僅賣出142,644架，按年下降8.9%。未及業界機構Cox Automotive 和 Edmunds估算的19%與17.8%。

【香港經濟】史立德：今年出口貿易量仍會下滑　廠商會建議政府設「通關緩衡帶」

福特副總裁Andrew Frick指，儘管加息持續及經濟不明朗，新車需求依然強勁，零售訂單在迅速擴大。該企整體在第三季的表現比分析師預料比去年同期下降不到1%要更好。

受到供應鏈及經濟影響，福特第三季表現相對第二季度仍下降約4%，９月份的表現因為零部件短缺，影響到約40,000至45,000架汽車（主要是高利潤卡車和SUV）無法交付到經銷商。甚至在第三季需要額外投入10億美元的非預期供應商成本。

另外，電動車銷售今年各廠的表現都有上升，截至9月福特今年的電動車銷量超過41,200架，大部分為Mustang Mach-E系列，與去年相比增長49%，達到28,000多架。

【世界盃】８成球迷計劃收看世界盃　串流平台、網絡電視觀眾愈來愈多

責任編輯:王浩賢

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