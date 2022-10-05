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南韓發射導彈誤墜地面 引起民眾受驚致歉

環球社會熱點 13:16 2022/10/05

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北韓近日連續多次試射導彈，其中一枚更飛越日本領空，加劇朝鮮半島局勢。美國與南韓周三（5日）凌晨聯合發射導彈，向朝鮮半島以東海域發射4枚地對地導彈，回應北韓近日舉動。南韓亦發射一枚「玄武-2」 彈道導彈，但不慎墜落地面，幸無人受傷。

北韓導彈飛越日本領空墜太平洋 5年來首次 【下一頁】

南韓聯合參謀本部周三表示，美韓淩晨約1點向朝鮮半島東部海域實施導彈聯合射擊，反制北韓周二（4日）的中遠端彈道導彈（IRBM）挑釁。駐韓美軍及韓軍各自發射2枚陸軍戰術彈道導彈（ATACMS），均精準命中東部海域目標。

此外，韓軍亦發射1枚「玄武-2」彈道導彈，但升空不久便偏離正常飛行軌道，墜落位處江陵市的空軍發射基地，暫無接獲傷亡報告。

    點擊圖片放大
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聯合國機構警告貨幣政策過分緊縮 恐釀全球經濟衰退 【下一頁】

據悉因軍方無事先通知演習及訓練消息，導彈事故產生強光及巨響，導致江原道江陵地區民眾受驚，引發整夜混亂。網上更流傳疑似拍下爆炸火焰的照片及視頻。

南韓軍方就事件致歉，正調查發射失敗的原因，強調「玄武-2」的彈頭沒有爆炸。

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責任編輯：郭麗明

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