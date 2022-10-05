  • 31°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】瑞銀：逆市未有窒礙資金流入ESG產品　股票投資取向轉為偏向價值型及防守性行業

股市 13:00 2022/10/05

分享：

分享：

【可持續發展】瑞銀：逆市未有窒礙資金流入ESG產品　股票投資取向轉為偏向價值型及防守性行業

今年金融市場環境充滿挑戰，瑞銀認為，經濟下滑確實有影響投資情緒，客戶更傾向將更多資金留在身邊，但能源轉型是基本面轉向的重大改革，故資金在逆市下，仍持續流入ESG相關投資產品。瑞銀財富管理亞太區可持續投資諮詢主管馬潤豪（Mario Knoepfel）接受專訪時表示，私人財富管理客戶在逆市中未有放棄ESG相關投資，但股票投資取向轉為偏向價值型及防守性行業，如醫療保健、金融等，並降低增長股比重，債券方面，基於債息急升，令防禦性較高的債券如美國國債的吸引力增加。

可持續投資基金第二季度淨流入120億歐元

今年初，瑞銀在亞太區的旗艦可持續投資全權委託投資組合已增長至54億美元，而且有關投資組合在過去3年表現均跑贏大市。馬潤豪指，看到資金流入可再生能源領域，截至8月底止，太陽能及水電回報跑贏大市約20個百分點，而據晨星數據顯示，可持續投資基金第二季度淨流入120億歐元，期內非可持續投資基金淨流出810億歐元。

瑞銀去年可持續發展及影響力投資的資產大增78%【下一頁】

瑞銀全球投資銀行部亞洲可持續性債務融資部主管楊詠程指，瑞銀投行部門近日成立ESG諮詢團隊，為所有行業、產品及國家的企業在能源轉型、加強ESG形象及績效方面提供意見，因投資者愈益關注企業的ESG績效，而且視之為企業長遠發展的策略。

瑞銀全球投資銀行部亞洲可持續性債務融資部主管楊詠程指，瑞銀投行部門近日成立ESG諮詢團隊，為所有行業、產品及國家的企業在能源轉型、加強ESG形象及績效方面提供意見，因投資者愈益關注企業的ESG績效，而且視之為企業長遠發展的策略。

要在政策領域推動ESG　涉3關鍵元素

俄烏戰爭推高全球能源價格，歐洲碳價大幅上升，瑞銀可持續金融大中華區主管Tasos Zavitsanakis指，能源危機一直給全球氣候議程帶來壓力，但與去年比較，政府對於可持續發展的投入大幅上升，整個亞太區的ESG政策預算在過去5年增長了兩倍。

打破純捐款慈善框框　瑞銀慈善基金會連結影響力投資【下一頁】

瑞銀可持續金融大中華區主管Tasos Zavitsanakis指，要在政策領域上推動ESG，涉及3個關鍵元素，分別是信息披露、綠色分類和碳定價，亞洲企業在信息披露上願意披露更多資訊，甚至在某些情況下，投資亞太區基金時，會較美國投資者獲得更多信息，預計短期內將有更多監管重點和投資者參與供應鏈的問題。

【專訪全文可見此】

相關文章：【綠色定存】滙豐再推定期存款植樹計劃　開立3個月期年利率2.2%　幣種包括港元、美元、人民幣

相關文章：【可持續投資】施羅德投資：88%香港投資者表示　可持續基金具吸引力

記者：陳韻妍

可持續發展 氣候暖化 ESG 財富及資產管理 瑞銀 能源危機 太陽能 基金 債券 投資產品

上一篇文章

【港股市況】港股報復式升逾900點重上萬八關、科指升7%　京東升一成　華晨復牌瀉六成（不斷更新）

下一篇文章

【大行看法】大摩：新興市場及亞股即將觸底　上調看法至「增持」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌137點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌137點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【投行傳聞】瑞信股價重上爆煲傳聞前、CDS稍退至283基點　周末發帖「有大行將爆煲」澳洲記者刪帖
【投行傳聞】瑞信股價重上爆煲傳聞前、CDS稍退至283基點　周末發帖「有大行將爆煲」澳洲記者刪帖
【HSBC滙豐】滙豐探討出售加拿大滙豐銀行　分析料估值550億元　倫敦股價升5%
【HSBC滙豐】滙豐探討出售加拿大滙豐銀行　分析料估值550億元　倫敦股價升5%
【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11%　CDS超越金融海嘯高位、瑞信：財政穩健　全球哪處網民最關心事件？（第二版）
【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11%　CDS超越金融海嘯高位、瑞信：財政穩健　全球哪處網民最關心事件？（第二版）
【恒指黑期+ADR】港股黑期曾高水654點　滙豐美團ADR升8%　阿里美股高6%
【恒指黑期+ADR】港股黑期曾高水654點　滙豐美團ADR升8%　阿里美股高6%
【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款