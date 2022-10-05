▲ 【可持續發展】瑞銀：逆市未有窒礙資金流入ESG產品 股票投資取向轉為偏向價值型及防守性行業

今年金融市場環境充滿挑戰，瑞銀認為，經濟下滑確實有影響投資情緒，客戶更傾向將更多資金留在身邊，但能源轉型是基本面轉向的重大改革，故資金在逆市下，仍持續流入ESG相關投資產品。瑞銀財富管理亞太區可持續投資諮詢主管馬潤豪（Mario Knoepfel）接受專訪時表示，私人財富管理客戶在逆市中未有放棄ESG相關投資，但股票投資取向轉為偏向價值型及防守性行業，如醫療保健、金融等，並降低增長股比重，債券方面，基於債息急升，令防禦性較高的債券如美國國債的吸引力增加。

可持續投資基金第二季度淨流入120億歐元

今年初，瑞銀在亞太區的旗艦可持續投資全權委託投資組合已增長至54億美元，而且有關投資組合在過去3年表現均跑贏大市。馬潤豪指，看到資金流入可再生能源領域，截至8月底止，太陽能及水電回報跑贏大市約20個百分點，而據晨星數據顯示，可持續投資基金第二季度淨流入120億歐元，期內非可持續投資基金淨流出810億歐元。

瑞銀全球投資銀行部亞洲可持續性債務融資部主管楊詠程指，瑞銀投行部門近日成立ESG諮詢團隊，為所有行業、產品及國家的企業在能源轉型、加強ESG形象及績效方面提供意見，因投資者愈益關注企業的ESG績效，而且視之為企業長遠發展的策略。

瑞銀全球投資銀行部亞洲可持續性債務融資部主管楊詠程指，瑞銀投行部門近日成立ESG諮詢團隊，為所有行業、產品及國家的企業在能源轉型、加強ESG形象及績效方面提供意見，因投資者愈益關注企業的ESG績效，而且視之為企業長遠發展的策略。

要在政策領域推動ESG 涉3關鍵元素

俄烏戰爭推高全球能源價格，歐洲碳價大幅上升，瑞銀可持續金融大中華區主管Tasos Zavitsanakis指，能源危機一直給全球氣候議程帶來壓力，但與去年比較，政府對於可持續發展的投入大幅上升，整個亞太區的ESG政策預算在過去5年增長了兩倍。

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瑞銀可持續金融大中華區主管Tasos Zavitsanakis指，要在政策領域上推動ESG，涉及3個關鍵元素，分別是信息披露、綠色分類和碳定價，亞洲企業在信息披露上願意披露更多資訊，甚至在某些情況下，投資亞太區基金時，會較美國投資者獲得更多信息，預計短期內將有更多監管重點和投資者參與供應鏈的問題。

【專訪全文可見此】

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記者：陳韻妍