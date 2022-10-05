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【大行看法】大摩：新興市場及亞股即將觸底　不預期中資股將引領反彈　削恒指明年中目標近一成至19400點（附最新目標價）

股市 14:30 2022/10/05

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大摩：新興市場及亞股即將觸底　不預期中資股將引領反彈　削恒指明年中目標近一成至19400點（附最新目標價）

摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊表示，新興市場及亞洲股票接近完成熊市周期，在大量投降式拋售（Capitulation）的訊號下，市場築底的機會高，鑑於損失超過平均水平及估值具吸引力，故該行將對新興市場及除日本以外亞洲股票看法由「持有」上調至「增持」。

大摩對各新興市場及亞股最新目標

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不過，大摩再下調多個新興市場及亞股到明年中的基本情境目標價，其中，削恒指目標價9.8%，即由21500點下調至19400點，意味預期潛在上升空間由逾兩成縮至約一成，最牛情境下，預期最多可反彈至23000點，最熊則要跌至16000點。

對於中國股市，大摩指，對在岸及離岸中國股票變得樂觀，在整體新興市場中，中國股票出現超賣，並以低於歷史平均的估值交易及出現廣泛盈利下調。雖然預期未來12個月中資股將回升，但不會是領導新興市場及亞股反彈，因中資股對比2009年及2016年處於截然不同的周期，故仍抱持審慎態度，對中國股看法為「持有」，並等待於中共二十大前後釋出更清晰的政策走向。

而影響中資股走向有四大因素，包括1）清零政策；2）內地房地產市場；3）流動性正在改善；4）地緣政治問題。其中，大摩指，中國對疫情管控是持續下行的關鍵，尤其在於非必需消費品支出方面，基於中國出口增長減弱及房地產活動持續收縮，支持消費及服務方面是唯一出路，而且，防疫措施轉向也是必需，預期決策者在今年第四季有所行動，並容許於明年春季重啟。

不過，郭強盛團隊表示，「很多木頭被砍伐了，是時候種植下一個周期的樹苗（A lot of wood has been chopped，and it’s time to plant saplings for next cycle）」，建議投資者換馬至周期早段的受惠者。大摩亦上調了韓國、台灣、半導體及科技硬件看法至「增持」。

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國、石藥集團、三生製藥

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編輯：袁諾曦

宏觀分析 郭強盛 股票 新興市場 亞洲

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