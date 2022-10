【大行看法】大摩：新興市場及亞股即將觸底　不預期中資股將引領反彈　削恒指明年中目標近一成至19400點（附最新目標價）

▲ 大摩:新興市場及亞股即將觸底 不預期中資股將引領反彈 削恒指明年中目標近一成至19400點(附最新目標價)

摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛(Jonathan Garner)團隊表示,新興市場及亞洲股票接近完成熊市周期,在大量投降式拋售(Capitulation)的訊號下,市場築底的機會高,鑑於損失超過平均水平及估值具吸引力,故該行將對新興市場及除日本以外亞洲股票看法由「持有」上調至「增持」。

大摩對各新興市場及亞股最新目標

不過,大摩再下調多個新興市場及亞股到明年中的基本情境目標價,其中,削恒指目標價9.8%,即由21500點下調至19400點,意味預期潛在上升空間由逾兩成縮至約一成,最牛情境下,預期最多可反彈至23000點,最熊則要跌至16000點。

對於中國股市,大摩指,對在岸及離岸中國股票變得樂觀,在整體新興市場中,中國股票出現超賣,並以低於歷史平均的估值交易及出現廣泛盈利下調。雖然預期未來12個月中資股將回升,但不會是領導新興市場及亞股反彈,因中資股對比2009年及2016年處於截然不同的周期,故仍抱持審慎態度,對中國股看法為「持有」,並等待於中共二十大前後釋出更清晰的政策走向。

而影響中資股走向有四大因素,包括1)清零政策;2)內地房地產市場;3)流動性正在改善;4)地緣政治問題。其中,大摩指,中國對疫情管控是持續下行的關鍵,尤其在於非必需消費品支出方面,基於中國出口增長減弱及房地產活動持續收縮,支持消費及服務方面是唯一出路,而且,防疫措施轉向也是必需,預期決策者在今年第四季有所行動,並容許於明年春季重啟。

不過,郭強盛團隊表示,「很多木頭被砍伐了,是時候種植下一個周期的樹苗(A lot of wood has been chopped,and it’s time to plant saplings for next cycle)」,建議投資者換馬至周期早段的受惠者。大摩亦上調了韓國、台灣、半導體及科技硬件看法至「增持」。

編輯:袁諾曦