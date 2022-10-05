【大行看法】大摩：新興市場及亞股即將觸底　上調看法至「增持」

▲ 大摩：新興市場及亞股接近觸底 上調看法至「增持」

摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊表示，新興市場及亞洲股票接近完成熊市周期，鑑於損失超過平均水平及估值具吸引力，大摩上調對該地區股市的看法。

大摩指，在大量投降式拋售（Capitulation）的訊號下，相關市場築底的機會高，故該行將對新興市場及除日本以外亞洲股票看法由「持有」上調至「增持」。

郭強盛團隊表示，「很多木頭被砍伐了，是時候種植下一個周期的樹苗（A lot of wood has been chopped，it’s time to plant saplings for next cycle）」，建議投資者換馬至周期早段的受惠者。大摩亦上調了韓國、台灣、半導體及科技硬件看法至「增持」。

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國、石藥集團、三生製藥

相關文章：

【解碼│美元強勢】大摩：此輪亞洲貨幣貶值與基本面無關 不會重演1997/98年金融風暴或2013年危機

【大行看法】華爾街淡友Michael Wilson：儲局即使轉向 盈利收縮風險不會消除

【名家看法】興證張憶東：港股底部似「沼澤底」 10月或見「short cover式」反彈 薦三類投資主題

編輯：袁諾曦