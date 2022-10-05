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【大行看法】大摩：新興市場及亞股即將觸底　上調看法至「增持」

股市 12:57 2022/10/05

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大摩：新興市場及亞股接近觸底　上調看法至「增持」

摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊表示，新興市場及亞洲股票接近完成熊市周期，鑑於損失超過平均水平及估值具吸引力，大摩上調對該地區股市的看法。

大摩指，在大量投降式拋售（Capitulation）的訊號下，相關市場築底的機會高，故該行將對新興市場及除日本以外亞洲股票看法由「持有」上調至「增持」。

郭強盛團隊表示，「很多木頭被砍伐了，是時候種植下一個周期的樹苗（A lot of wood has been chopped，it’s time to plant saplings for next cycle）」，建議投資者換馬至周期早段的受惠者。大摩亦上調了韓國、台灣、半導體及科技硬件看法至「增持」。

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國、石藥集團、三生製藥

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編輯：袁諾曦

宏觀分析 郭強盛 股票 新興市場 亞洲

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