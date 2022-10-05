【世界盃】８成球迷計劃收看世界盃　串流平台、網絡電視觀眾愈來愈多

▲ 有調查發現，有半數受訪者計劃收看今年的世界盃足球賽。（法新社圖片）

有調查發現，有半數受訪者計劃收看今年的世界盃足球賽，特別是他們將會透過互聯網上的多個平台觀看賽事，相信將會成為市場營銷人員的黃金機會。

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廣告科技公司 The Trade Desk與網路市場調查及數據分析公司 YouGov合作進行調查，高達6成受訪者表示對於體育盛事及比賽感興趣。其中57%受訪者表示足球是他們最感興趣的運動，是全世界最受歡迎的體育項目。有半數受訪者，以及近8成球迷更計劃收看今年的世界盃足球賽。

67%用兩種以上設備看賽事

許多運動迷將會透過互聯網上多個平台觀看體育賽事，包括可連接網絡的電視、串流平台、體育網站以及應用程式等。此外，他們也習慣透過多款設備同時觀看賽事，包括電視、桌上電腦、平板電腦以及智能手機等：研究指，67% 足球迷會使用兩種或以上設備觀看賽事。

在過去四年間，數碼平台快速成長，預計幾乎全球所有市場，都將有更多的觀眾透過串流平台觀賞2022年世界盃足球賽。以美國為例，39%受訪者表示計劃透過串流平台與點播服務 (video-on-demand) 觀看世界盃足球賽；28%受訪者則將會透過新聞以及體育網站觀看。報告又預計，英國串流平台觀眾將增至約20%，較2018年增加7個百分點；而阿聯酋的串流平台觀眾將攀升至45%，較上屆賽事增長５個百份點。

可運用數據、演算法接觸消費者

值得留意的是，在大部份市場，流動裝置觀看人數亦持續上升，這股趨勢於阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯以及馬來西亞尤其明顯，三個地區分別有55%、52%及53%受訪者表示將使用流動裝置觀看世界盃足球賽。

這些趨勢表示可定向廣告技術的市場營銷人員，能夠運用數據洞察與演算法接觸最適合的消費者，精準地向不同類型目標受眾投放各類型目標廣告，並在廣告活動進行期間隨時改良，及計算其投資報酬率。

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責任編輯：葉泳珊