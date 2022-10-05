美國前海軍陸戰隊員踢傷俄警員 遭俄羅斯判囚4年半

俄美關係近期惡化，一名美國前海軍陸戰隊成員於醉酒期間，因襲擊一名俄羅斯警員被捕。俄羅斯法院周二（4日）判囚這名美國人4年半，被告律師表明會上訴。

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28歲的美國前海軍陸戰隊成員吉爾曼（Robert Gilman）於俄羅斯留學，今年1月由索契乘坐火車前往莫斯科，準備到美國駐俄大使館更換護照。

有同車乘客投訴吉爾曼醉酒鬧事，警方接報到場將吉爾曼帶走，而吉爾曼被指在拘留期間踢傷一名俄羅斯警員。

俄羅斯西南部沃羅涅日（Voronezh）法庭周二判囚吉爾曼4年半。吉爾曼於法庭上表示他已經不記得此事，但就此向俄羅斯政府及警員道歉。

吉爾曼被判有罪後表示，檢方要求的判決過於嚴厲。

而他的代表律師表明，會對法院的決定提出上訴，也會聯絡美國官員尋求交換囚犯。

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俄羅斯近期出現數宗美國人被判處長期監禁的案件。另一名美國前海軍陸戰隊員Trevor Reed被指外出期間對一名俄羅斯警員施暴，其後被判有罪，直至4月因換囚獲釋。

美國女籃球星格里納（Brittney Griner）8月被俄羅斯法院以毒品罪判處9年監禁。

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責任編輯：鄭錦玲