【TWTR】馬斯克大逆轉重啟收購Twitter有春江鴨？　激進投資者連月狂買40億元、即賺近5成

▲ 【TWTR】馬斯克大逆轉重啟收購Twitter有春江鴨？激進投資者Carl Icahn連月狂買40億元，圖為Icahn早年接受電視訪問截圖。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）再投震撼彈，宣布重啟440億美元併購Twitter（美：TWTR）計劃。外電報道指，激進投資者 Carl Icahn在過去數月累買入逾5億美元（約39.25億港元）Twitter股份，料成為馬斯克轉軚的大贏家。

馬斯克4月提出以440億美元吞併Twitter，但其後以公司提供的假帳戶數據不準確而反悔。Twitter入稟挑戰馬斯克決定，原訂本月中開庭，但馬斯克周二再反口，宣布續以每股54.2美元收購。

Icahn據報看準馬斯克不會明知會輸 仍堅持打官司

華爾街日報引述消息人士報道，Icahn入股價約30多美元，預料他將獲利約2.5億美元，相當於數月內賺近5成。

報道指，Icahn認為，馬斯克不會明知很大機會敗訴仍要與Twitter對簿公堂，而且他認為Twitter合理估值的確在約30多美元。

在馬斯克宣布重啟收購消息後，Twitter 周二股價大升22%，收報52美元。再憂慮馬斯克或減持，Tesla（美：TSLA）升幅由周二早市近6%，收市收窄至2.9%，報249.44美元。

報道指出，不止Icahn成為贏家， D.E. Shaw Group、對沖基金經理Daniel Loeb旗下 Third Point LLC也在近月吸納Twitter股份。

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編輯：麥德銘