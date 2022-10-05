【騰訊700】收購波蘭遊戲開發商少數股權、股價彈逾半成　騰訊：建立創作高質動作遊戲的聯繫

▲ 騰訊收購波蘭遊戲開發商Gruby少數股權

波蘭遊戲開發商Gruby Entertainment宣佈獲騰訊 （00700） 收購少數股權，Gruby Entertainment成立僅兩年，首款遊戲《Deadlink》將於10月18日上線。

Gruby Entertainment的新聞稿提到，未來仍會保留完全的創意及運作自主。而透過今次收購，騰訊目標是與Gruby Entertainment建立聚焦於創作高質素動作遊戲上的長期聯繫。

早前外電引述消息人士指，騰訊現正積極尋求收購海外公司的多數股權、甚至是控制性股權，尤其是歐洲的遊戲公司資產，原因是騰訊需要透過有關渠道，以達到集團擁有強勁的遊戲組合之目的。

騰訊股價今造好，收市升5.8%，收報279元。

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記者：余倩敏