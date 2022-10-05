【AirPods Pro 2】第2代AirPods Pro現Bug　通知新機用戶盡快換電池

AirPods Pro（第2代）開售不久，已有新機用戶陸續反映，AirPods Pro（第2代）出現錯誤提示，提醒新機用戶盡快更換電池。

據外媒MacRumors報道，日前有AirPods Pro（第2代）新機用戶分別在其論壇及美國熱門社交討論區Reddit上反映有關錯誤提示問題。受影響用戶表示，當其AirPods Pro耳機或MagSafe充電盒的電池電量不足時，便會觸發「Find My（尋找）」程式彈出更換電池通知。

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蘋果為新耳機AirPods Pro（第2代）新增Find My以及聲音定位，在其充電盒底部加入了喇叭，可經Find My發出聲音通知，接上充電線亦會有提示聲。惟外媒指出，該錯誤提示可能與這些新功能有關，而跳出的提示很可能只是因為其設備需要充電。

該通知亦與AirTag在新CR2032鋰離子3V鈕扣電池快用完需要更換時使用的通知相似，因此系統或因為因為混淆了這兩種產品而出現錯誤。惟目前仍有待蘋果回應是次問題以及透過軟件更新解決。

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責任編輯：張寶燕

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