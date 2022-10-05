安祖蓮娜祖莉反訴前夫畢彼特家暴 逼女方簽保密協議

荷李活女星安祖蓮娜祖莉早前入稟美國法院，向前夫畢彼特索償2.5億美元（約19.5億港元）。她最近再向畢彼特提出反訴，並提交更多有關前夫涉嫌家暴的證據。外媒取得的法庭文件顯示，女方聲稱畢彼特最少向兩名孩子施暴。

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安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）利用前公司名義入稟，控告畢彼特（Brad Pitt）出於報復兩人離婚及撫養權官司，試圖掌控兩人共同擁有的酒莊。安祖蓮娜祖莉近日再向前夫提出反訴，披露2016年畢彼特在私人飛機家暴孩子的新細節。

《紐約時報》周二（4日）取得法庭文件顯示，安祖蓮娜祖莉聲稱畢彼特2016年9月14日從法國飛往美國洛杉磯的私人航班途中酗酒，男方掐住其中一個孩子的頸部、更打另一個孩子臉頰。女方稱，畢彼特一度用力抓住她的頭搖晃、甚至將啤酒潑向女方，更向子女大灑啤酒及紅酒。

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畢彼特其後曾要求女方簽署保密協議，禁止她在法院以外提及自己曾向她及子女施暴，換取同意女方出售酒莊股份。安祖蓮娜祖莉拒絕男方要求後，兩人談判破裂。

接近畢彼特的消息人士強烈否認安祖蓮娜祖莉的指控。消息人士指，安祖蓮娜祖莉不斷修改、重新幻想六年前的事件，批評女方每次無法得到想要的東西時，都會虛構有利自己資訊。

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責任編輯：郭麗明