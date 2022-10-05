世銀估計烏克蘭今年經濟大收縮 多過俄羅斯8倍

俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭不止造成人命傷亡，更對經濟構成嚴重打擊。世界銀行估計，烏克蘭今年經濟將收縮35%，遠超「敵國」俄羅斯的4.5%。世銀指制裁對付俄羅斯影響不及預期，因此調整預期。

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世銀最新歐洲及中亞報告中指出，預期2022年烏克蘭經濟收縮35%。世銀指烏國經濟自4月起出現增長勢頭，但整體復甦過程緩慢，而且修復戰爭損失的費用龐大，估計最少需資3490億美元（約2.74萬億港元），為烏克蘭戰前本地生產總值1.5倍。

歐洲及中亞地區世銀副總裁Anna Bjerde表示，俄烏戰爭引發人類史上其中一次最大的流離失所危機，對人類及經濟活動造成嚴重打擊。Bjerde指烏克蘭需要持續財政援助，不管是應對戰事或戰後復甦及重建的開支。

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然而，世銀修正俄羅斯經濟預期，估計今年當地經濟僅收縮4.5%，指制裁對俄羅斯造成重大負面影響，但短期影響則未如預期嚴重。世銀稱俄羅斯政府以強硬財政手段如控制資本及緊縮貨幣財政，緩和制裁最初的衝擊。

世銀亦指出，過半俄羅斯外匯被凍結加上石油及天然氣收入減少，使俄羅斯更易在全球出現能源價格下跌時陷入危機。而且，制裁使俄羅斯總體入口量減少，獲得新科技及裝備受限，加深中至長期的經濟影響。

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責任編輯：吳漢培