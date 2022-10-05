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【電動車】Tesla電動車將拆除超聲波傳感器　稱對自動駕駛安全影響小

科技 15:00 2022/10/05

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Tesla指出，這一安排將暫時限制自動停車功能，但不能影響其碰撞安全評級。（法新社）

大多數自動駕駛系統都需用上各種傳感器，例如以激光雷達幫助車輛識別環境。然而，電動車製造商Tesla則表示，其自駕系統只需使用鏡頭及人工智能（AI）就足夠。Tesla宣布由10月開始，將逐步拆除Tesla電動車搭載的超聲波傳感器。

【氫能單車】中國首款民用氫能單車上市　續航力達55公里

Model 3、Model Y率先拆除

目前的Tesla電動車會在前後的保險槓（bumper）安裝了12個超聲波傳感器，並主要用於停車應用和檢測近距離物體。Tesla表示，將來未來數個月開始，為旗下的Model 3及Model Y電動車拆除超聲波傳感器，並於2023年進一步為Model S及Model X拆除。

Tesla指出，這一安排將暫時限制自動停車功能，但不能影響其碰撞安全評級。一位名為「Green」的Tesla研究員在Twitter上表示，拆除超聲波傳感器對自駕安全的影響很小，但對手動停車安全性的影響則可能很大，因為該傳感器會在人手停車時鳴笛，幫助司機避免撞到牆壁和其他障礙物。

【汽車安全】Volvo開發車內雷達系統　防止乘客被困車內

國際研究顧問公司Guidehouse Insights分析師Sam Abuelsamid則認為，Tesla這一舉措是為節省使用一些芯片。去年Tesla就在芯片短缺的情況下，不再為電動車安裝雷達傳感器。

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責任編輯：陳卓賢

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