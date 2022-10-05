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【賭王海外投資】何鴻燊家族或失葡萄牙賭場賭權　遇對手高價入標

股市 11:45 2022/10/05

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【賭王海外投資】何鴻燊家族或失葡萄牙賭場賭權　遇對手高價入標賭牌

已故賭王何鴻燊旗下澳博控股 （00880） 目前正在澳門爭取賭牌續期之際，何鴻燊早年投資的兩個葡萄牙賭場，其賭牌也會在今年底到期，葡萄牙早前啟動國際招標，決定未來15年賭牌誰屬。外電報道，何鴻燊家族兩個賭牌都遇到對出手價更高，或令公司失去當地營運權。

何鴻燊家族循Estoril Sol營運該兩家賭場，分別是位於首都里斯本的 Casino de Lisboa，以及位處里斯本鄰海市鎮的Casino do Estoril，前者剛好與何家澳門旗艦葡京賭場有相同名稱。何鴻燊「二房」長女何超瓊現為Estoril Sol主席。

澳門賭牌截標、第7家公司入標 四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標，可見【下一頁】

何家旗下Estoril Sol：對手出價更高

外電報道，兩個賭牌總共有兩家公司入標，包括Estoril Sol以及另一未被披露的公司。Estoril Sol在當地時間周一表示，競爭對手的報價值高於旗下子企提出的報價，而當局正檢視標書。

葡萄牙當局拒評論消息。

    點擊圖片放大

兩個賭場之中，Casino do Estoril具有91年歷史，是歐洲最大型賭場之一，設有老虎機、傳統博彩廳、餐廳，以及可容納1000人的展示室。

Estoril Sol在上述兩個賭場以外，也在葡萄牙北部城市經營規模較小的賭場Casino da Povoa，並擁有網上博彩和體育博彩經營權。公司去年收入達1.33億歐元，而前一年度收入為1.36億歐元。何家控制的Finansol持有Estoril Sol 約57.8%賭權。

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編輯：麥德銘

港股 澳博控股（00880） 博彩 何鴻燊 何超瓊 澳門 里斯本 葡萄牙

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