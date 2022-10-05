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【小米新機】小米12T Pro搭載2億像鏡頭　最快10月13日歐洲上市

科技 13:00 2022/10/05

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小米日前推出新旗艦手機小米12T系列，其中12T Pro更為首款搭載2億像素主鏡頭的小米手機。

小米日前舉辦全球發布會，推出新旗艦手機小米12T系列，包括小米12T及小米12T Pro國際版。12T Pro更是小米首款搭載2億像素主鏡頭手機，對比12T亦多出三大相機功能，在追焦技術、智能構圖、夜攝表現方面均有不同。兩款小米新機將由10月13日起，在全球各市場陸續開賣。

小米12T及小米12T Pro整體來說，在外觀上承襲了小米12系列設計，機背採用磨砂霧面玻璃，搭載6.67吋1,220P的120Hz CrystalRes AMOLED 開孔屏幕。小米強調該屏幕較1,080P有更高密度，但耗電量幾乎一樣，支援 30Hz 、 60Hz 、 90Hz與 120Hz動態更新率，以及採用屏下指紋辨識。

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核心規格部分，12T Pro搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1芯片， 12T則採用定製版聯發科天璣8100 Ultra。另外皆採用5,000mAh大電池，支援120W Xiaomi HyperCharge極速快充，可在15分鐘將電池充滿。

相機方面，小米12T Pro主鏡頭為2億像素，12T則為1.08億像素。12T Pro另支援OIS防手震，搭配自主研發的AI演算法，加上與其他軟件結合，在清晰度、夜間攝影以及對焦速度方面均有優勝表現。

小米12T、12T Pro還搭載800萬像素 1/4吋 120 度 f2.2超廣角與 200萬像素微距鏡頭，12T Pro相機模組相對12T較厚；自拍鏡頭均為2,000萬像素。

小米12T Pro另有其他三大相機功能：

  • ProFocus追焦技術（運動及人眼）：即使主體離開畫面，在3秒後再次出現，手機依然可以再次自動追蹤主體
  • ProCut智能構圖：系統將根據構圖，智能裁切最合適的照片比例，如1:1/ 3:4/ 16:9等
  • 影片和相片Ultra-Night Mode，提升夜攝表現

12T Pro建議零售價為749 歐元（約5,850港元）起，提供8GB RAM+128GB 、8GB RAM + 256GB與12GB RAM+256GB 三種配置；12T建議零售價為599歐元（約4,678港元）起，提供 8GB RAM +128GB與8GB RAM+256GB兩種配置。歐洲預計在10月13日開賣，其他地區上市規格與售價則有待官方後續公布。

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus，於10月7日開售）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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